Pinocchio: Luke Evans si aggiunge al cast del live-action

L’adattamento live-action di Pinocchio ha aggiunto un altro membro al cast. Luke Evans infatti dovrebbe unirsi al cast del live-action, che attualmente vede Tom Hanks nei panni del gentile falegname Geppetto. Luke Evans interpreterà il Cocchiere che trasporta Pinocchio e altri giovani ragazzi a Pleasure Island, dove vengono trasformati in asini. Questo non è il primo progetto Disney live-action di cui Evans ha fatto parte. Ha infatti interpretato Gaston nella versione del 2017 di La bella e la bestia, pellicola che comprendeva un cast costellato di stelle, tra le quali Emma Watson e Dan Stevens.

Di recente Luke Evans protagonista in Nine Perfect Strangers

Luke Evans è pronto a riprendere il ruolo in una potenziale serie spin-off per Disney + insieme a Josh Gad nei panni del maldestro servitore di Gaston LeFou. L’attore, negli ultimi mesi, ha inoltre girato la serie Nine Perfect Strangers in Australia, tratta dal romanzo scritto da Liane Moriarty. Nel cast anche Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Manny Jacinto, Tiffany Boone, Melvin Gregg, Grace Van Patten, Asher Keddie e Samara Weaving.

In precedenza è stato annunciato all’evento Investor Day della Disney 2020 che Pinocchio, insieme a Peter Pan e Wendy, ignorerà i cinema in favore di un debutto su Disney +. La Disney non ha nascosto i suoi piani per rafforzare il servizio di streaming, in particolare sulla scia della pandemia di coronavirus. Oltre 30 serie incentrate sui franchise di Star Wars e Marvel, così come su Pixar e altre proprietà Disney, debutteranno su Disney + nei prossimi anni.

Pinocchio sarà una rivisitazione live-action della classica storia Disney del 1940. Robert Zemeckis dirigerà il film e scriverà la sceneggiatura insieme a Chris Weitz. Sebbene il film sia stato originariamente annunciato nel 2015, non ha ancora una data di uscita ufficiale.