Guillermo del Toro è pronto a fare ritorno con la pellicola tratta dall’omonimo romanzo di William Lindsay Gresham Nightmare Alley e un adattamento in stop-motion di Pinocchio. In merito a quest’ultimo, il cineasta messicano non ha ancora svelato alcuna anticipazione riguardo il cast dello show. Alcune indiscrezioni sono però giunte da David Bradley, attore settantenne inglese.

Attraverso il sito polacco Na Ekraine ha infatti dichiarato di essere pronto ad indossare i panni di Geppetto, il padre del burattino di legno. L’attore è andato oltre, anticipando alcuni nomi che potrebbero affiancarlo in questa nuova avventura. Si tratta di Christoph Waltz, Tilda Swinton ed Ewan McGregor. Fra i nomi c’è inoltre anche quello di Ron Perlman che, nel corso degli anni, ha stretto con del Toro un sodalizio importante. Si va infatti dal franchise di Hellboy, a Pacific Rim e Trollhunters.

Lo show sarà ambientato all’epoca del fascismo

Questo stop-motion è ispirato in maniera più libera al romanzo di Collodi rispetto ad altre versioni cinematografiche precedenti. Sarà ambientato infatti all’epoca del fascismo e avrà diversi punti di contatto con Frankenstein. Ricordiamo che Pinocchio è il protagonista del celebre romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Lorenzini detto Collodi. Il primo Pinocchio della storia del cinema è il comico franco-italiano Ferdinand Guillaume in Pinocchio (1911) in un cast di attori adulti.

La tradizione di attori che si cimentano nelle vesti del burattino collodiano continua fino a tempi recenti, con Totò (Totò a colori, 1952), Mickey Rooney (nel musical Pinocchio, 1957), Carmelo Bene (nelle diverse versioni teatrali, radiofoniche, discografiche e televisive del suo Pinocchio, 1961-99). Oltre a Peter Noone (1968), Nico Haak (1983) e Paul Reubens, fino a Roberto Benigni e John Tartaglia (Shrek The Musical, 2008). Anche le attrici Wieteke van Dort (1968-69), Sandy Duncan (1976) e Soledad Silveyra (1986) e il mezzo-soprano Victoria Simmonds (2007) sono tra gli interpreti del famoso burattino.