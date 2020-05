Pirati dei Caraibi 6: dubbi sul ritorno di Jack Sparrow...

Il produttore di Pirati dei Caraibi 6, Jerry Bruckheimer, sta ancora valutando il ritorno di Jack Sparrow nel prossimo film. Il piano dello studio per il prossimo capitolo dello show è avvolto nel mistero e vari rapporti hanno affermato che una nuova protagonista femminile potrebbe riempire il vuoto lasciato da Depp. L’ultimo aggiornamento su Pirati dei Caraibi 6 ha suggerito che lo studio sta cercando la star della Marvel Cinematic Universe Karen Gillan per il ruolo di protagonista. Altrove, girano voci che Johnny Depp tornerà nei panni di Jack Sparrow anche se non si conosce il ruolo preciso.

Jerry Bruckheimer non dipana i dubbi

La risposta di Bruckheimer, arrivata attraverso il portale Collider, non regala certezze: “Per quello che stiamo sviluppando in questo momento, non siamo sicuri del ruolo di Johnny Depp… Quindi, dovremo vedere”, ha infatti detto. Dal 2003 Depp è stato di fatto il leader del franchise nautico Disney. Ha interpretato per l’ultima volta il capitano Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. Inizialmente, Depp avrebbe dovuto firmare per una possibile sesta uscita. Sebbene a Disney sia stato detto che avrebbe potuto risparmiare fino a 90 milioni di dollari rinunciando a Depp, arrivano notizie continue sul suo coinvolgimento.

Secondo lo Skyler Schuler di The DisInsider, il nuovo capitolo sarebbe simile allo spin-off di Transformers di Paramount Bumblebee. Il film ambientato nello stesso universo – ma non agendo come una continuazione diretta dei cinque film interpretati da Jack Sparrow – permetterebbe al personaggio di essere coinvolto. Schuler nota che non è chiaro però quale ruolo potrebbe avere in uno show composto da un cast al femminile. Gli scrittori Rhett Reese e Paul Wernick sono stati ingaggiati per scrivere la sceneggiatura nel 2018. I due hanno però lasciato il progetto nel febbraio 2019. Alcuni mesi dopo, lo scrittore di Chernobyl Craig Mazin ha firmato per scrivere la sceneggiatura. Jerry Bruckheimer e Chad Oman sono coinvolti nella produzione, ma non è stato nominato un regista.