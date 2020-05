Pirati dei Caraibi 6, secondo recenti indiscrezioni, vede Karen Gillan candidata principale per il ruolo da protagonista. Secondo un nuovo rapporto però la Gillan potrebbe interpretare non Jack Sparrow ma il pirata dai capelli rossi Redd. Parliamo di una piratessa di recente aggiunta ad una versione aggiornata dell’attrazione originale Pirati dei Caraibi di Disneyland che ha ispirato il franchise di successo.

Che ruolo avrà Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6?

Secondo lo Skyler Schuler di The DisInsider, il nuovo capitolo sarebbe simile allo spinoff di Transformers di Paramount Bumblebee. Il film ambientato nello stesso universo – ma non agendo come una continuazione diretta dei cinque film interpretati da Jack Sparrow – permetterebbe al personaggio di essere coinvolto. Schuler nota che non è chiaro però quale ruolo potrebbe avere in uno show composto da un cast al femminile.

Pirati dei Caraibi 6, non solo Jack Sparrow…

Lee Arenberg, che ha interpretato Pintel al fianco del folle capitano di Depp nella trilogia di Pirati diretta da Gore Verbinski, pubblicata tra il 2003 e il 2007, ha riferito in precedenza che la Disney sta “sicuramente parlando” di un sesto film. “Ne stanno sicuramente parlando, per quanto ne so“, ha detto Arenberg in un’intervista di aprile. Le discussioni su un sesto film dei Pirati sono iniziate già nel 2010.

Gli scrittori Rhett Reese e Paul Wernick sono stati ingaggiati per scrivere la sceneggiatura nel 2018. I due hanno però lasciato il progetto nel febbraio 2019. Alcuni mesi dopo, lo scrittore di Chernobyl Craig Mazin ha firmato per scrivere la sceneggiatura. Jerry Bruckheimer e Chad Oman sono coinvolti nella produzione, ma non è stato nominato un regista. L’ultimo film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, è stato lanciato nel 2017. Ha incassato 794 milioni di dollari in tutto il mondo, ma è stato il secondo film di incassi più basso della serie dietro La maledizione della prima luna.