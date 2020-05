Quando nel 1985 uscì per la prima volta il film di fantascienza Ritorno al Futuro fu un grande successo. A quel tempo però non c’era per i fan la possibilità di collezionare molti oggetti sul tema. Ora, per celebrare il 35° anniversario di Ritorno al Futuro, è possibile mettere le mani su un nuovo set di giocattoli firmati Playmobil.

Tra questi troviamo la macchina del tempo DeLorean e simpatiche figure dedicate a Marty e Doc. Il nuovo set di Ritorno al Futuro vede un modello di macchina del tempo DeLorean incredibilmente dettagliato che ha porte in stile ala di gabbiano. Quest’ultime si aprono circuite del cruscotto. Inoltre troviamo una camera di plutonioiuna targa California OUTATIME e persino il logo dell’emblema DMC Delorean per la parte anteriore. È possibile acquistarli sul sito di Playmobil.

Are you telling me #PLAYMOBIL has a DeLorean yet?

Yep, that´s true! And we are so excited! ❤️#BacktotheFuture

👉 Shop online here: https://t.co/L6FqfrC17T pic.twitter.com/X3mBknMS2w — PLAYMOBIL (@playmobil) May 15, 2020

Ci sono anche action figure dedicate a Marty e Doc

Il modello di auto DeLorean utilizza batterie per illuminare sia l’esterno dell’auto sia il condensatore di flusso che fa viaggiare la macchina nel tempo. Le ruote dell’auto possono piegarsi in modo che la DeLorean sembri possa volare. Ci sono accessori aggiuntivi come si vedono nel film. Ovvero uno skateboard, una videocamera retrò e una custodia in miniatura di plutonio radioattivo. Playmobil propone anche altre figure di Marty e Doc che indossano i loro abiti del 1955.

Il set di figure separato include anche un volantino Save the Clock Tower e una chitarra elettrica rossa. Sembra che Playmobil non sia l’unica azienda a rilasciare nuovi giocattoli dedicato a Ritorno al Futuro. Per festeggiare l’anniversario del film, i fan potrebbero ricevere un afflusso di nuovi prodotti. NECA ha la licenza per creare nuovi action figures e oggetti da collezione Back to the Future, così come Funko Pop Toys. Funko sta anche rilasciando un gioco da tavolo Ritorno al futuro, che CNET ha rivelato a febbraio.

Le cariche di plutonio sono inserite: la mitica DeLorean fa rombare il suo motore! 🚗💨💥Marty, Doc e il fido Einstein ti… Gepostet von Playmobil Italia am Freitag, 15. Mai 2020