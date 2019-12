Playmobil: The Movie in anteprima nelle sale The Space Cinema

Le sale del circuito The Space Cinema hanno lanciato un’interessante iniziativa riguardo al nuovo Playmobil: The Movie in arrivo il 31 dicembre.

Il film ispirato agli storici giocattoli dell’omonima azienda tedesca arriva infatti in anteprima nelle sale The Space Cinema in anteprima il 29 dicembre. Questa iniziativa L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle aperture straordinarie previste la domenica mattina e nei giorni festivi avviata durante il periodo natalizio. Questa scelta ha l’obiettivo di avvicinare l’appassionato pubblico alla magia del grande schermo anche durante le feste.

È possibile acquistare i biglietti per accedere allo spettacolo sull’app The Space Cinema e sul sito ufficiale.

In merito a Playmobil: The Movie

“Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di Playmobil, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni e nuovi improbabili amici: il tranquillo camionista Del, L’affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una fata madrina stravagante e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco!”