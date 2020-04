Poison Ivy e Harley Quinn insieme nel sequel di Birds of Prey?

Birds of Prey, nell’eventuale sequel, potrebbe introdurre un importante villain del mondo di Batman. A rivelarlo è la regista Cathy Yan in un’intervista rilasciata al portale The Wrap nella quale si è anche discusso del possibile ritorno sul grande schermo di Harley Quinn. “Vorrei vedere Poison Ivy e sicuramente adorerei vedere il rapporto tra lei e Harley”, ha ammesso la regista, svelando dunque l’obiettivo principale per l’eventuale sequel. “Non so. Credo che le persone non siano pronte a lasciar ancora andare Harley Quinn e nemmeno Margot Robbie penso che lo sia. Quindi c’è una speranza che venga realizzato”, ha inoltre aggiunto. Nei cinecomic tratti dai fumetti della DC, Poison Ivy dovrebbe già apparire nel film The Batman diretto da Matt Reeves.

Chi è Poison Ivy?

Poison Ivy, il cui vero nome è Pamela Lillian Isley, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Robert Kanigher e Sheldon Moldoff nel 1966, apparso per la prima volta in Batman (vol. 1 n. 181), pubblicato dalla DC Comics. Pamela Isley è una massima esperta in tutto ciò che riguarda la botanica, la tossicologia e la biologia. Sebbene mentalmente instabile, Ivy ha un’intelligenza di livello geniale, in particolare per quanto riguarda qualsiasi cosa relativa alle piante. Ivy è inoltre nota per essere in grado di sedurre uomini e donne allo stesso modo, spesso usando feromoni per farlo.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è un film del 2020 diretto da Cathy Yan. Il film, l’ottavo del DC Extended Universe, vede nel cast ci sono Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor. Lo show, al 29 marzo 2020, ha incassato 84 milioni di dollari in Nord America e 118 milioni nel resto del mondo, per un totale di 202 milioni di dollari.