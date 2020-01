Pokémon, annunciato un nuovo film

The Pokémon company ha annunciato che il 10 luglio uscirà in Giappone un nuovo film con protagonisti i simpatici animali immaginari.

Pokémon, il nuovo lungometraggio animato

Nel trailer possiamo vedere come Ash e l’immancabile Pikachu notino un ragazzo selvaggio che salta di ramo in ramo ad una velocità impressionante attraverso una fitta boscaglia. Strani effetti composti da bolle di luce ci portano poi alla scoperta di un neonato, probabilmente all’interno della stessa giungla. Sicuramente l’alone di mistero e curiosità che lascia il video farà si che tutti i fan del mondo aspettino in trepidante attesa l’uscita di questo film.

Il film sarà un anime del tutto nuovo e uscirà a due anni di distanza dall’ultimo film distribuito in Italia Pokémon the Movie: The Power of Us. Il franchise dei pokémon, nato nel 1996 ha avuto un successo tale che dal 1998 ad oggi sono stati prodotti ben 23 film sull’argomento, senza considerare il film del 2019 Pokémon: Detective Pikachu diretto da Rob Letterman (Piccoli brividi; I fantastici viaggi di Gulliver) con protagonista Justice Elio Smith (Jurassic World – Il regno distrutto; Città di carta), e il mitico Ryan Reynolds (Deadpool; Free Guy – Eroe per gioco) a prestare la voce al simpatico pokémon protagonista del film.

Quest’ultimo film animato potrebbe oltretutto svelare al pubblico per la prima volta in assoluto un nuovo pokémon misterioso, mai visto prima.

Oltre all’infinità di film prodotti, l’impero dei pokémon si è espanso a macchia d’olio anche nel campo dei videogiochi, delle serie tv e delle carte collezionabili (senza considerare l’infinita mole di gardget e merchandising che ha letteralmente conquistato fan in ogni parte del globo terracqueo).

siamo ancora in attesa della distribuzione in Italia dell’ultimo film prodotto nel 2019 che in giapponese si chiama Myūtsū no Gyakushū EVOLUTION. Alla fine, se la continuità della storia non ne viene meno, saremo ben felici di poterci gustare questa nuova pellicola anche senza aver visto la precedente (che i fan più accaniti avranno già visto sottotitolata).