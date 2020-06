The Pokemon Company ha svelato il primo di quelli che si spera siano molti cartoni animati “PokèToon” realizzati nello stile dei classici Looney Tunes. Il canale YouTube di Pokemon Kids ha presentato un cortometraggio di quattro minuti – che vi lasciamo subito sotto – intitolato “Chase the Beans” con Scraggy e Mimikyu.

L’episodio narra della ricerca di cibo da parte di Scraggy, interrotta su un treno in corsa da Mimikyu, che quando appare inizia a causare il caos. A dirigere il corto animato, della durata di quattro minuti è stato Taku Inoue, insieme a Yoshiyuki Koie che ha svolto il ruolo di producer. Le animazioni dei personaggi sono invece affidate a Miyako Makio, Ryousuke Senbo, Shinichi Suzuki e Shuya Yoshisato. Le musiche sono infine di Kei Tsuda.

Omaggio ai Looney Tunes

Ci sono molti meravigliosi cenni ai primi cartoni di Looney Tunes, dal modo in cui l’animazione danza insieme alla musica alle meravigliose espressioni facciali di Scraggy mentre viene colpito alla testa. Il fumetto mantiene anche diversi punti chiave della continuità di Pokèmon, come il “corpo” di Mimikyu che è un costume che nasconde la sua vera forma. Il cartone animato PokèToon è un po’ diverso in quanto non richiede alcuna traduzione (la scheda del titolo è scritta in inglese), quindi ogni fan di Pokèmon può guardare questo cartone animato.

Rimandata intanto l’uscita di Pokémon Coco, l’ultimo lungometraggio del franchise Pokémon. Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale giapponesi il 10 giugno. A causa della pandemia in corso, l’uscita del film è stata rimandata a data da destinarsi. Il film sarà ambientato in una giungla e vedrà Ash e Pikachu alle prese con uno strano ragazzo selvaggio. Nel film è prevista l’apparizione del pokémon misterioso Zarude, una new entry degli ultimi videogiochi Spada e Scudo. Ad oggi non c’è alcuna data di rilascio del lungometraggio. Hollywood sperava di farlo debuttare nei cinema americani dopo l’estate, ma dovrà attendere la fine del contagio.