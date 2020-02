Pokémon: un peluche svela cosa si nasconde sotto il teschio di Cubone

Vi siete mai domandati cosa si nasconda sotto il teschio di Cubone? Se siete tra gli amanti della prima generazione di Pokémon probabilmente sì e più volte. Ebbene, ora finalmente potete avere una risposta, o quasi. Un nuovo peluche della linea ufficiale dedicata ai mostriciattoli tascabili infatti permette di sbirciare la verità, rivelando uno dei ‘grandi segreti’ di quel mondo.

Ecco cosa c’è sotto il teschio di Cubone!

Come potete vedere dalle foto nel tweet qui sotto, il nuovissimo pupazzo disponibile sul mercato ha la maschera cucita solamente in parte. Questo significa che è possibile rimuoverla almeno per un pezzo, così da rivelare finalmente il viso del piccolo Pokémon. Il suo aspetto non è certamente inaspettato, anzi è probabilmente come i fan se lo sono sempre immaginati ma è curioso poter vedere il volto di Cubone dopo tanto tempo.

If you want to see what Cubone looks like without their skull well here you go. pic.twitter.com/FGuQpzij2e — Pokemon Center Reviews (@ReviewsPokemon) February 10, 2020

“Se volete vedere qual è l’aspetto dei Cubone senza il loro teschio, beh ecco qua“.

Molti fan del brand, nei commenti al tweet qui riportato hanno sottolineato la somiglianza tra questo Pokémon e tanti altri presenti nelle diverse regioni. Tra i più citati sosia ci sono due starter, entrambi di fuoco. Stiamo parlando di Cyndaquil, tra le scelte iniziali della regione di Johto, e soprattutto Charmander, da Kanto. Una fan è arrivata a suggerire un’interessante teoria, che si aggiunge alle tante già presenti sul piccolo Pokémon.

It's Charmander. It's a Charizard skull.

It's a regional form of Charmander. — MercuryZam (@MercuryZam) February 10, 2020

“È Charmander. Quello è un teschio di Charizard.

È una forma regionale di Charmander“.

Voi cosa ne pensate? Vi aspettavate che fosse questo il volto di Cubone sotto la maschera?