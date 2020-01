Pokémon: Twilight Wings, la webserie è online

La nuova miniserie Pokémon è finalmente online con il primo episodio di Pokémon: Twilight Wings, pubblicato dal canale YouTube ufficiale della serie in lingua inglese. La premiere, intitolata “La lettera”, narra le prime battute dell’avventura di John, un ragazzino ricoverato in ospedale che sogna di intraprendere la carriera di allenatore. Dopo aver ammirato in tv l’ennesima battaglia vinta dal suo idolo Leon, il ragazzo scrive una lettera al Presidente Rose con la precisa richiesta di essere invitato alla prossima sfida Pokémon. Dopo una serie di eventi nefasti, John riesce nel suo obiettivo e fa amicizia con il Corviknight del Presidente.

Pokémon: Twilight Wings, i dettagli della serie

La serie Twilight Wings è composta da sette episodi che si collegano al mondo di Pokémon Spada e Scudo ma raccontando una storia diversa, seppur con alcuni elementi in comune con il gioco per Nintendo Switch. Gli episodi saranno pubblicati a cadenza mensile, dunque dovremo aspettare febbraio per vedere come proseguiranno le avventure di John.

La prima sinossi ci spiega che: “John è un ragazzo più giovane che è stato un istituto scientifico-mischiato sin da piccolo. Da quando ha visto il suo primo combattimento di Pokémon in TV, è stato un colossale fan del campione Leon”. Un traguardo da raggiungere a tutti i costi “Sogna di guardare senza dubbio una delle partite di Leon in uno stadio. Forse una visita del presidente Rose potrebbe forse spianare la voga affinché i suoi sogni possano essere incoraggiati?”

