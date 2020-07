Le scene post-credits sono uno dei simboli più noti del Marvel Cinematic Universe. La serie di film sui supereroi della Casa delle Idee ha reso sempre più popolare questo tipo di ‘aggiunte’ nel finale delle pellicole, che fossero letteralmente alla fine o a metà dei titoli di coda. In questo caso il termine corretto sarebbe mid-credits, ma per semplicità parleremo sempre di post-credits. Piano piano hanno guadagnato sempre maggiore importanza all’interno del franchise, offrendo spazio per simpatiche gag o per anticipare qualcosa dei film futuri. Ma quali sono le più importanti e apprezzabili della saga? Scopriamole insieme!

10+1 scene post-credits Marvel assolutamente indimenticabili

Fin dall’inizio il Marvel Cinematic Universe ci ha insegnato a restare seduti anche dopo la fine del film. Una volta reso omaggio a tutte le persone che hanno lavorato sulla pellicola infatti, uno o più contenuti speciali attendono gli spettatori. Ormai il pubblico è preparato (anche se qualcuno che si alza troppo presto dalle poltroncine si trova sempre) e c’è sempre molta attesa per questi momenti.

Dopotutto, ci sono stati davvero tanti casi in cui nelle scene post-credits si è potuto scoprire dettagli importanti del Marvel Cinematic Universe. Alcune di queste hanno infatti anticipato grandi rivelazioni sul futuro del franchise, portando gli spettatori a uscire dalla sala ancora a bocca aperta. In altri casi invece si è trattato semplicemente di buffe scenette che hanno regalato ampi sorrisi. Ripercorriamo la storia delle più memorabili, che osno entrate nel cuore degli appassionati!

10. Spider-Man: Homecoming

Una scena che non poteva mancare, anche solo per la sua originalità. Dopo aver mostrato a metà dei titoli di coda l’incontro tra l’Avvoltoio e Mac Gargan in prigione a metà dei titoli di coda, gli spettatori hanno dovuto attendere la conclusione dei credits per un’altra scena bonus. In quel momento si è presentato davanti a loro Capitan America, riprendendo i video informativi che Peter Parker e compagni hanno visto a scuola nel corso del film. Ironicamente la lezione dell’eroe verteva proprio sulla pazienza e come a volte questa “portasse a ricompense piuttosto piccole, che non valgono la pena“. Tra le post-credits comiche questa spicca sicuramente come una delle migliori.

9. Guardiani della Galassia

Anche in questo caso non si tratta di una scena che proietta verso il futuro, ma resta comunque molto importante. Conclusa la prima avventura dei Guardiani della Galassia vediamo il Collezionista tra le macerie del suo palazzo, mentre chiacchiera con l’ultimo personaggio che gli appassionati della Casa delle Idee si sarebbero aspettati di vedere al cinema. Si tratta di Howard il Papero, bizzarro eroe che tornerà anche più avanti nella saga per ulteriori camei. Un’apparizione a sorpresa che, nonostante non abbia avuto un grande impatto sul franchise, ha stupito tutti con un easter egg decisamente inatteso.

8. Thor: Ragnarok

Thor ha dovuto affrontare molte difficoltà nella sua terza avventura. Ha perso il padre Odino, il suo amato Mjolnir, la sua chioma folta, un occhio e infine il proprio luogo natale Asgard. Nonostante questo però il Dio del Tuono è apparentemente riuscito a ritrovare sé stesso ed è pronto a guidare il proprio popolo verso un futuro luminoso… O almeno questa è l’intenzione, che sarà però presto disattesa. Nella scena post-credits di Thor: Ragnarok infatti vediamo incombere sulla nave degli asgardiani una minaccia importante. Si tratta di Thanos e del suo esercito, pronti ad attaccare il Dio del Tuono e i suoi alleati dando inizio agli eventi di Avengers: Infinity War.

7. Black Panther

Le conseguenze della scena post-credits di Black Panther sull’universo Marvel non sono ancora state esplorate a pieno e probabilmente scopriremo di più nel seguito del film in arrivo nel 2022. Tuttavia questa sequenza ha offerto un’ottima conclusione al debutto di questo eroe, che decide di assumere in pieno il proprio ruolo da leader del Wakanda e prendere una decisione storica. Con un emozionante discorso davanti alle Nazioni Unite T’Challa annuncia l’apertura dei confini della Nazione al resto del mondo. Una scelta riassunta con una frase emozionante, che in molti hanno ricollegato all’attualità del nostro mondo: “In tempo di crisi i saggi costruiscono ponti e gli stupidi costruiscono barriere“.

6. Captain Marvel

La prima avventura cinematografica di Carol Danvers è stato un ultimo antipasto prima di tuffarsi nel gran finale della Infinity Saga, ovvero Avengers: Endgame. Tantissimi fan si aspettavano che la scena dopo i titoli di coda del film desse qualche piccola anticipazione di ciò che sarebbe accaduto nell’atteso nuovo scontro con Thanos e così è stato. La sequenza si apre con gli eroi che si interrogano sul significato del cercapersone utilizzato da Nick Fury per chiamare proprio Capitan Marvel, quando l’eroina compare improvvisamente alle loro spalle. Sarà l’inizio di un’alleanza che porterà a salvare l’universo dalla minaccia più grande che abbia affrontato (finora).

5. Guardiani della Galassia Vol. 2

Anche in questo caso le conseguenze della scena (una delle ben cinque che chiudono il film) sono ancora tutte da scoprire, ma sono decisamente interessanti. Dopo averla vista mettere i bastoni tra le ruote ai Guardiani della Galassia per buona parte del film, vediamo Ayesha davanti alla sua arma segreta. Si tratta di un bozzolo che contiene il prossimo passo evolutivo della sua specie. Non si sa molto su di esso, se non il suo nome: Adam. Il riferimento, che i fan dei fumetti Marvel hanno immediatamente colto, è chiaramente ad Adam Warlock, una delle entità più potenti dell’universo cartaceo. Il suo debutto è attesissimo nel franchise e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa lo attende.

4. Ant-Man and the Wasp

Scott Lang è stato, insieme a Occhio di Falco, uno dei grandi assenti di Avengers: infinity War. C’era quindi molta attesa per il suo secondo film da protagonista (insieme a Wasp) e il suo eventuale ruolo nel secondo scontro con Thanos. La scena post-credits si ricollega proprio a questi eventi, mostrando Ant-Man alle prese con una missione all’interno del Regno Quantico che però avviene nel momento peggiore possibile. Quando l’eroe chiede ai suoi alleati di farlo rientrare questi non rispondono e questo perché sfortunatamente sono tutti rimasti vittima del famigerato schiocco di dita di Thanos che ha cancellato metà della vita dell’universo. Si tratta senza dubbio di una delle più sorprendenti scene post-credits dell’universo cinematografico Marvel.

3. Spider-Man: Far From Home

Saliamo sul podio con la scena tratta dal finale dell’ultimo film della Fase 3. Le avventure europee di Spider-Man si sono concluse in maniera apparentemente positiva. L’eroe ha sconfitto il suo nemico Mysterio, ha salvato i suoi amici e ha addirittura trovato l’amore. Tutto sembra perfetto quando però con un colpo di scena la sua vita si rivoluziona. Peter assiste alla diffusione di un video degli ultimi attimi di Mysterio in cui non solo si rivela l’identità segreta di Peter, ma si suggerisce anche che sia stato lui a uccidere il villain. Come ciliegina sulla torta per i fan dell’universo Marvel, in questa scena post-credits compare per la prima volta J. Jonah Jameson nella sua nuova versione, con il suo perfetto interprete J.K. Simmons a incarnare il personaggio.

2. The Avengers

La prima avventura degli Avengers è stato il punto di svolta per il franchise. Se fino a questo punto sembrava solo un sogno, il successo del film diretto da Joss Whedon ha mostrato al mondo che questo universo cinematografico era diventato realtà ed era pronto a macinare successi su successi. E così, durante i titoli di coda, i fan hanno potuto scoprire un piccolo assaggio di ciò che sarebbe arrivato in futuro. Il misterioso personaggio che si nascondeva dietro le macchinazioni di Loki altri non era che il temibile Thanos. Quella sua prima apparizione ha poi aperto la strada a tutto quello che sarebbe successo in seguito fino all’esplosivo finale di Avengers: Endgame.

1. Iron Man

La madre di tutte le scene post-credits Marvel. Il momento in cui tutti gli appassionati di fumetti hanno trattenuto il respiro. Il primissimo passo per la creazione del più grande fenomeno della cultura pop degli ultimi anni. È difficile sovrastimare l’importanza che quei pochi secondi alla fine di Iron Man in cui Nick Fury emerge dalle ombre e invita Tony Stark a entrare nell’iniziativa Vendicatori. Tutto ha avuto origine lì, per cui abbiamo trovato giusto offrire a quel momento la cima della nostra classifica.

+1. Avengers: Endgame

Come posizione bonus abbiamo scelto Avengers: Endgame. L’ultima e più grande avventura degli eroi Marvel ha toccato picchi di epicità incredibili, che hanno fatto impazzire le platee di tutto il mondo. Il finale è stato ottimo, con un retrogusto malinconico nel dire addio a due personaggi fondamentali come Steve Rogers e Tony Stark. Probabilmente qualsiasi scena post-credits avrebbe sminuito l’impatto di quella conclusione. Non solo, ma era importante dare il segnale di una chiusura delle storie in qualche modo definitiva, senza rilanciare verso il futuro. E così, per la prima volta un film Marvel si è concluso senza una scena post-credits (sebbene più tardi siano stati aggiunti dei contenuti bonus), ma solo un lungo omaggio agli attori che hanno interpretato gli Avengers originali e un piccolo suono metallico in ricordo di Iron Man, il primo eroe del MCU.

E voi cosa ne pensate? Concordate con le nostre scelte per le migliori scene post-credits dell’universo Marvel? Quali sono le vostre preferite?