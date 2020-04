Ora potete diventare X-Men su Disney+

Disney+ è arrivato da pochi giorni in Italia, ma ha già conquistato un ottimo pubblico. Da subito tantissimi si sono lanciati sulla nuova piattaforma per scoprirne i contenuti, tra serie originali e classici intramontabili. Tra i vari mondi ospitati su questo servizio, c’è anche l’universo Marvel, tra film, serie TV e cartoni animati iconici. E proprio per i suoi fan su Disney+ sono arrivati gli X-Men, da usare come nuove icone per gli avatar.

Debuttano gli X-Men tra gli avatar su Disney+

All’interno di questa piattaforma è infatti possibile creare fino a 7 profili differenti, che identifichino chi la sta guardando. Si tratta di un modo per condividere l’account (ad esempio con il resto della propria famiglia) e al contempo tenere traccia di ciò che stiamo guardando e avere suggerimenti personalizzati in base ai contenuti che seguiamo più assiduamente.

Per rendere più viva e colorata questa feature fin da subito sono stati disponibili tanti avatar differenti, per identificare il proprio profilo oltre al nome. Si può scegliere tra tantissimi personaggi amati dei vari contenuti disponibili sul servizio, da Pinocchio a Darth Vader, passando per Spider-Man, Buzz Lightyear, gli animali di National Geographic e molto altro ancora.

Ebbene da pochissimo Disney+ ha aggiornato la propria lista, inserendo una categoria tutta nuova, dedicata agli X-Men. Dieci nuove immagini da utilizzare per dare un tocco mutante al proprio profilo. Ci sono alcuni dei personaggi più amati di questo mondo in versioni che, al contrario delle altre dedicate ai personaggi Marvel non si ispirano all’universo cinematografico, ma sembrano essere più vicine ai fumetti e alla serie animata.

Tra le figure che potremo scegliere si trovano ad esempio Ciclope, Rogue, Tempesta, Bestia e ovviamente il Professor X, Magneto e Wolverine. E voi, avete già scelto?