Potrebbe arrivare un film su Mantis e Drax?

Guardiani della Galassia potrebbe avere un film spinoff dedicato a Mantis e Drax. La conferma arriva direttamente dal regista e sceneggiatore James Gunn dopo alcune dichiarazioni di Dave Bautista. Gunn ha infatti dichiarato: “La notizia è vera. Ma non è mai stato messo da parte. Continuo a pensare che potrebbe essere fantastico”. In precedenza Bautista, interprete di Drax, aveva risposto a una domanda sulla possibilità di riportare il personaggio sugli schermi dopo la conclusione della trilogia cinematografica con una serie per Disney+.

Dave Bautista spinge per un film su Drax e Mantis

Queste le parole rilasciate al portale collider da Dave Bautista: “Quello che mi piacerebbe fare onestamente, è non è una mia idea perché la sto rubando a James Gunn, è di realizzare un film di Drax e Mantis, e mi piacerebbe realizzarlo perché sarebbe semplicemente così divertente”. E ancora: “Voleva farlo, aveva avuto un’idea. Semplicemente la Marvel ha i propri slot da riempire per i prossimi cinque anni e sanno come andrà avanti la storia”. La conclusione è chiara: “Loro è difficile avere un’idea per un film e dire ‘Sì, vogliamo che si inserisca qui dentro’. Semplicemente non si adattava alla loro programmazione”.

Ricordiamo che Drax il Distruttore, il cui vero nome è Arthur Sampson Douglas, è un personaggio fittizio dei fumetti Marvel creato da Jim Starlin. È comparso per la prima volta su Iron Man (vol. 1) n. 55 del febbraio 1973. Drax appare all’interno del Marvel Cinematic Universe interpretato da Dave Bautista. In questa versione, oltre che avere origini totalmente differenti, ha un conto in sospeso con il feroce e spietato guerriero kree Ronan l’Accusatore, dopo che quest’ultimo ha ucciso sua moglie e sua figlia sotto i suoi stessi occhi. Le parole di Gunn hanno però riacceso le speranze dei fan che sarebbero felici di assistere a un’avventura con protagonisti i personaggi di Bautista e Pom Klementieff.