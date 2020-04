Prima di Rogue One, lo spin-off di Star Wars aveva altri titoli

Prima che il titolo completo di Rogue One: A Star Wars Story fosse rivelato al mondo, il film era avvolto nel mistero. I dettagli sulla trama sono trapelati mesi prima che il titolo “Rogue One” fosse confermato. Lucasfilm stava prendendo in considerazione anche altri titoli per il film mentre si continuava a lavorare sulla sceneggiatura dello show.

Mentre partecipavano al commento del Teatro WFH di IGN, gli sceneggiatori Chris Weitz e Gary Whitta hanno svelato questi titoli. Weitz ha affermato che “Rogue One alla fine è stata una buona scelta, ma uno di questi era Dark Times “. Quel titolo avrebbe visto il film legato direttamente al più grande universo di Star Wars, preso direttamente da un dialogo di Obi-Wan Kenobi che faceva riferimento alla frase “Prima dei tempi bui, prima dell’Impero“. “Ne abbiamo avuti molti“, ha aggiunto Whitta, rivelando di aver contribuito con due idee per il titolo. “A un certo punto, John Swartz, che era uno dei dirigenti creativi del film, aveva un elenco e tutti noi abbiamo votato su quelli che ci piacevano”.

Tra i titoli in ballo “Shadow of the Death Star”

La scelta del titolo per lo spin-off di Star Wars è stata ben ponderata: “Una delle cose che mi sono venute in mente è stata quella di tornare indietro e guardato tutti i film precedenti, e questo continua ad essere vero anche con la trilogia del sequel che è ora in fase di completamento”. Per poi spiegare che: “I titoli dei film di Star Wars Saga sono sempre lunghi tre o quattro parole. Uno dei modi in cui abbiamo potuto differenziare questo film dal resto è che avevamo un titolo che era lungo solo una o due parole, quindi come Star Wars: Rebellion, Star Wars: Rogue One“. Whitta ha continuato a rivelare che uno dei titoli proposti, sebbene non conforme alla sua idea per il titolo corto, era “Shadow of the Death Star”. Alla fine però è stato contento per la scelta di Rogue One.