Il meglio del cinema del Prime Day 2020

Prime Day 2020 offerte è l’insieme di articoli che stiamo scrivendo per segnalarvi le più interessanti proposte di Amazon in questi giorni. Una raccolta delle promozioni più accattivanti divise per temi, per darvi la possibilità di cogliere le occasioni migliori. In questo pezzo nello specifico, vi guideremo alla scoperta delle offerte migliori di questo Prime Day 2020 dedicate al mondo del cinema, ma anche delle serie TV.

Prime Day 2020 offerte, le migliori dal cinema

A Star Is Born

A Star Is Born è stato un enorme fenomeno recente in ambito cinematografico. Bradley Cooper debutta alla regia realizzando un’opera prima celebratissima, accompagnato da un’apprezzata interpretazione di Lady Gaga. Una pellicola che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e che ora è tempo di riscoprire, grazie all’offerta sul Blu-Ray del film.

Taxi Driver – Edizione 40° Anniversario

Un grande classico, uno dei migliori film di Martin Scorsese e del suo protagonista Robert De Niro. Taxi Driver è un titolo che non può mancare nella collezione home video di un appassionato di cinema e questa speciale versione per il 40° anniversario è davvero ideale. Il Prime Day 2020 la propone tra le sue offerte legate al cinema, per cui vale la pena di cogliere l’occasione!

Ready Player One (4K+Br)

Con Ready Player One, Steven Spielberg è un po’ tornato alle origini regalando a un pubblico adorante un’opera che al contempo celebra la cultura popolare ed è entrata di diritto a farne parte. Che l’abbiate visto in sala o meno, è tempo di riscoprire questo piccolo gioiello in una qualità eccezionale nella sua versione 4K Ultra HD presente tra le offerte di questo Prime Day 2020.

Dune (“Il Collezionista” Combo)

Dune tornerà presto nelle sale cinematografiche in una versione tutta nuova diretta da Denis Villeneuve. Nell’attesa perché non tornare nelle atmosfere del controverso, ma a modo suo cult, film diretto da David Lynch negli anni ’80? Su Amazon è ora disponibile a un prezzo scontato una versione molto speciale del Blu-Ray in versione da collezionista.

Trono di Spade Stagioni 1-8

Il Trono di Spade ha avuto una conclusione che ha fatto molto discutere gli appassionati, ma resta un pezzo di storia della televisione. Vale la pena quindi aggiungere alla propria collezione home video il cofanetto che comprende tutte le stagioni dello show. Ora potete trovarlo tra le offerte del Prime Day 2020 a un prezzo più che dimezzato rispetto a quello di listino.

Chiamami Col Tuo Nome

Chiamami col tuo nome è diventato rapidamente uno dei più celebri film di Luca Guadagnino. Un titolo che ha fatto impazzire il mondo e gli Stati Uniti, raccogliendo candidature e premi a livello internazionale, fra cui il Premio Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale. Un titolo che merita uno spazio sullo scaffale di un cinefilo.

Blade Runner – The Final Cut (4K+Br)

Blade Runner è uno dei più grandi film cult di tutti i tempi. L’opera di Ridley Scott ha definito la storia della fantascienza fin dalla sua uscita, creando scene memorabili che hanno segnato la cultura pop di ogni tempo. Potete trovare tra le offerte de l Prime Day 2020 la versione del film in 4K, nella sua Final Cut. Un’ottima idea regalo per gli appassionati di cinema.

La sirenetta

I cartoni animati Disney hanno segnato l’infanzia di quasi tutti noi. Pellicole memorabili che sono indimenticabili e che ci hanno formato. È tempo di passare il testimone a una nuova generazione e uno dei titoli da cui partire è uno dei più simbolici del cosiddetto Rinascimento Disney: La Sirenetta. Ora trovate il DCD del film a un prezzo conveniente, per rivedere uno dei titoli più amati di sempre.

Elephas Mini Proiettore

Lo sviluppo tecnologico ha permesso di rendere più accessibili tante tecnologie e creare nuove possibilità. E così ora il sogno di avere un piccolo cinema in casa non è così irrealizzabile. Un punto di partenza può essere questo proiettore portatile, da installare facilmente in salotto per visioni casalinghe a grandi dimensioni.

Dr. House – Coll,Compl.St.1-8

Il Dr. House è uno dei personaggi più importanti della televisione moderna. Le sue vicende hanno conquistato appassionati in tutto il mondo, anche grazie al carisma eccezionale del suo interprete. Sfruttando le offerte del Prime Day 2020 potete trovare il cofanetto completo dei DVD della serie TV, con tutte le sue stagioni. Pronti a riscoprire questo show?