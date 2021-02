Prime Rose 1 di Osamu Tezuka è disponibile in fumetteria e sugli store online

J-POP Manga ha annunciato che Prime Rose 1, l’eroina combattente nata dalla penna di Osamu Tezuka, è pronta a conquistarvi. Il volume è disponibile in fumetteria e sugli store online. Scopriamo insieme tutti i dettagli del fumetto.

Per portare la pace tra due regni in guerra, gli ultimi nati delle due famiglie reali vengono scambiati come ostaggi e cresciuti ognuno nel Paese nemico. Le macchinazioni oscure di una setta demoniaca, però, minacciano di far precipitare nel caos un mondo già in completa decadenza.

Tre decenni dopo Zaffiro, Osamu Tezuka trova in Prime Rose una nuova principessa guerriera, costretta dal fato ad abbandonare una tranquilla vita da liceale per impugnare la spada e salvare un pianeta dal passato misterioso.

Jacopo Costa Buranelli, il Literary Director di J-POP Manga, ha scritto che Prime Rose segna una svolta nella mondo delle eroine di Tezuka e del manga in generale. Buranelli continua dicendo: “Siamo nel 1967 quando Osamushi disegna Zaffiro e nel 1973 ci presenta la musa Barbara. Con Prime Rose abbiamo la sintesi di questo percorso ricercato di una femminilità decisiva e determinante.”

Inoltre il Literary Director sottolinea la bravura di Tezuka nel realizzare un interessante mix di fantascienza e di epica e di come riesca a creare il background narrativo ideale per raccontare questa particolare “Wonder Woman”, che risulta essere caparbia e rivoluzionaria.

Con Prime Rose, ancora una volta, si legge la grande passione e attenzione del Dio del Manga per la fantascienza. Tezuka, anche in questa occasione, ci offre importanti riflessioni sul colonialismo e su come solo i più forti riscrivono la storia.

