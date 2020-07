Tutte le novità principali in arrivo sulla piattaforma di streaming in questo mese estivo

Amazon Prime Video ha annunciato alcuni dei contenuti che porterà sulla piattaforma nelle prossime settimane di luglio. Fra questi spiccano diversi contenuti esclusivi, tra serie TV e film che sapranno appassionare tanti degli utenti della piattaforma. Ce n’è davvero per tutti i gusti, con diversi progetti dagli anime alla comicità, fino alle nuove stagioni di show apprezzati.

Luglio per Prime Video tra Sword Art Online e Hanna

Tra le serie più attese si trova sicuramente Hanna, che torna con la sua seconda stagione. La protagonista si trova ancora una volta alla ricerca della verità sulla propria identità, mentre un’agenzia governativa la insegue. Otto episodi da un’ora terranno compagnia agli spettatori in questi primi giorni del mese. Il debutto della nuova stagione è infatti fissato per il 3 luglio.

Esattamente una settimana dopo, il 10, sarà il turno di un progetto nuovo, ovvero Little Fires Everywhere. Si tratta di una serie che vede protagoniste Kerry Washington e Reese Witherspoon, in una storia tratta dall’omonimo romanzo scritto da Celeste Ng.

Il 17 luglio saranno due gli show protagonisti. Gli amanti degli anime potranno infatti scoprire Sword Art Online: Alicization, che torna con la seconda parte della seconda stagione, i cui episodi arriveranno settimanalmente sulla piattaforma. Lo stesso giorno però debutteranno anche le nuove puntate di Absentia con Stana Katic alias Emily Byrne alle prese con una complessa cospirazione che rischia di mettere in pericolo la sua famiglia.

Tutto diverso il tono di Jim Gaffigan: The Pale Tourist. Si tratta infatti di uno speciale in arrivo il 24 luglio in cui il comico si trova a viaggiare per il mondo alla scoperta degli usi e costumi locali da integrare nel proprio show. Risate ma anche riflessione anche in È per il tuo bene, un film italiano che è disponibile da oggi 2 luglio su Amazon Prime Video. Nel cast Claudia Pandolfi, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Marco Giallini, Giuseppe Battiston e Vincenzo Salemme.

E voi, avete già deciso cosa guardare?