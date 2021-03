Un marzo 2021 ricco di novità su Amazon Prime Video, con tantissime serie TV e film in arrivo in streaming. Fra tutte, gli amanti dei fumetti aspettano con ansia l’arrivo della serie animata di Invincible. E un po’ tutti sono curiosi di capire come possa essere il film con Eddie Murphy e Arsenio Hall, Il Principe Cerca Figlio.

Amazon Prime Video: tutte le novità in arrivo a marzo 2021

Fra le tantissime serie TV che potete guardare su Prime Video, c’è una Amazon Original che non potete assolutamente perdere. Invincible è la serie perfetta per dei Nerd con la N maiuscola. Creata da Robert Kirkman (autore anche della serie a fumetti su cui è basata, oltre che di The Walking Dead), segue la storia di Mark Grayson. Un ragazzo diciassettenne come tanti, se non fosse che suo padre è Omni-Man, il più potente eroe sulla terra. Potete trovare il trailer e maggiori informazioni sulla serie animata in questo nostro articolo.

L’altra novità che stiamo attendendo con ansia è il Principe Cerca Figlio, segue del classico anni ’80 con Eddie Murphy e Arsenio Hall. Dopo quarant’anni, il Principe è diventato Re Akeem e torna in America per cercare suo figlio, invece che la moglie del primo capitolo. Un sequel atteso per quattro decadi sta per arrivare su Amazon Prime Video il 5 marzo 2021. Qui trovate il trailer mostrato al Super Bowl e altre informazioni sul film.

Serie TV e film in arrivo su Amazon Prime Video a marzo 2021

Di seguito, l’elenco delle nuove uscite su Amazon Prime Video.

Serie Amazon Original

Invicible, il 26 marzo

il 26 marzo La Templanza, il 26 marzo

Film originali e in esclusiva

Il principe cerca figlio , 05/03

, 05/03 The Rental , 10/03

, 10/03 Bastardi a mano armata , 11/03

, 11/03 Quello che tu non vedi , 15/03

, 15/03 L’amico del cuore, 18/03

Altri film in arrivo

Men in Black II | 1 marzo

I see you |1 marzo

Searching |1 marzo

The Equalizer – Il vendicatore|1 marzo

The Equalizer 2 – Senza Perdono | 1 marzo

La guerra dei mondi |1 marzo

The Truman Show |1 marzo

Mean Girls |1 marzo

I Puffi 2 | 1 marzo

Chiamami col tuo nome | 1 marzo

Come farsi lasciare in 10 giorni | 1 marzo

Dark Crimes | 8 marzo

The Divergent Series: Allegiant | 9 marzo

Tutta un’altra vita | 12 marzo

Gli Indifferenti | 13 marzo

Mister Link | 17 marzo

La verità è che non gli piaci abbastanza | 18 marzo

The Divergent Series: Insurgent | 19 marzo

The Queen of Spain | 22 marzo

Il giorno sbagliato | 24 marzo

Cosa sarà | 27 marzo

Nuove serie in arrivo