Ora su Prime Video puoi acquistare e noleggiare i film...

Si chiama Prime Video Store ed è una nuova funzione della piattaforma di streaming digitale di Amazon. Introdotta da ieri in Italia, permette ai clienti di acquistare o noleggiare a pagamento tantissimi titoli. Questo renderà accessibili tanti nuovi prodotti nel catalogo, con titoli di ampio interesse per il pubblico a pochi giorni dalla fine del passaggio nelle sale cinematografiche.

Prime Video Store, il noleggio e acquisto di film debutta anche in Italia

Non significa ovviamente che quello che gli utenti già potevano vedere gratuitamente sparirà, anzi. La selezione di film e serie TV disponibile già da ora (fra cui spiccano contenuti originali come The Boys, Fleabag o The Marvelous Mrs. Maisel) rimarrà per tutti gli abbonati. A questa si affiancheranno però tanti nuovi titoli, rilasciati al pubblico a pagamento.

Quelli attualmente presenti sul Prime Video Store provengono da vari studios di rilievo sia nazionali che internazionali. Case di produzione come Disney, Warner Bros., Paramount, Lionsgate, NBCUniversal, Sony e molti altri ancora hanno già rilasciato qui alcuni titoli come Joker e Jumanji: The Next Level. A questi si uniscono pellicole tricolore, a partire ad esempio dal recente nuovo film dedicato a Pinocchio.

Mike Hopkins, SVP Amazon Prime Video & Amazon Studios, ha così commentato l’introduzione di Prime Video Store anche in Italia:

“I nostri clienti negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e in Giappone hanno apprezzato l’ampia selezione di nuovi film disponibili per il noleggio o l’acquisto, e siamo molto felici di poter annunciare la disponibilità di questa funzione anche in Italia, Francia, Spagna, Canada e Australia. Prime Video Store porta ai nostri clienti le ultime uscite e i grandi successi dalle migliori case di produzione, locali e americane, oltre alla vasta scelta di contenuti già disponibile su Prime Video attraverso l’abbonamento ad Amazon Prime“.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della piattaforma.