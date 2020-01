Primo trailer per la serie TV di Stargirl

The CW ha pubblicato un nuovo trailer di Stargirl, lo show dedicato all’omonima supereroina dei fumetti.

Il video mostra una teenager che ricorda i problemi affrontati dopo essersi trasferita in una nuova città e la sua decisione di “scomparire” fino all’arrivo di una ragazza davvero unica. La giovane, che si fa chiamare Stargirl, ha un grande talento come musicista e tra i due si stabilisce un rapporto complicato ed emozionante che cambia la vita a entrambi. Lo show debutterà sulla piattaforma streaming DC Universe nella primavera del 2020. Creato da Geoff Johns la serie narra le vicende di Courtney Whitmore, una liceale molto diversa dalle sue coetanee.

Oltre alle attività scolastiche si ritroverà a sviluppare la sua carriera da supereroina. Proprio lei è fonte di ispirazione per la creazione di una nuova squadra di supereroi: la Justice Society of America. Il loro obiettivo è quello di lottare contro villain senza scrupoli. Nel cast, oltre la protagonista Brec Bassinger, vedremo anche Joel McHale nei panni di Sylvester Pemberton/Starman, Henry Thomas come Dr. Mid-Nite, Lou Ferrigno Jr. nel ruolo di Rex Tyler. Infine ci saranno Meg DeLacy nella parte di Cindy Burman ed Amy Smart, che interpreterà la madre di Stargirl.

Geoff Johns, co-creatore della serie con Lee Moder, ha spiegato che: “È una storia di una famiglia famiglia allargata e di una ragazza al liceo”. Per poi aggiungere: “Si svolge in un liceo. Non penso che ci siano molti show sui supereroi che si svolgono al liceo. Amo questa cosa. Ci saranno i buoni e ci saranno i cattivi, sarà molto divertente“. Gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, inoltre, hanno rivelato che la storia sarà ambientata sulla nuova Terra-2. L’evento crossover ha anche spianato la strada allo spin-off Superman & Lois. Ricordiamo, infine, che Il personaggio di Stargirl fu creato nel 1999 dallo sceneggiatore Geoff Johns e dal disegnatore Lee Moder.