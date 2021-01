Il principe cerca figlio: un nuovo spot per il film...

Tanta curiosità per il film con Eddie Murphy, in arrivo su Prime Video

Il principe cerca figlio si mostra in nuove immagini ufficiali, diffuse tramite uno spot nelle ultime ore sulla televisione americana. In occasione delle partite di football trasmesse durante la notte infatti, è stato pubblicato un nuovo promo con spezzoni dell’attesissima pellicola. Come ormai è abitudine, il video è successivamente passato anche sui canali social del film. Potete vederlo subito qui sotto.

Il principe cerca figlio, uno spot ci mostra qualcosa in più sull’attesa pellicola

Our darling Prince Akeem is making his way back to Queens. Shower him with petals and likes, and watch #Coming2America on @primevideo March 5th. pic.twitter.com/cY4saNItS2 — Zamunda Royals (@ZamundaRoyals) January 25, 2021

“Il nostro adorato Principe Akeem sta ritornando nel Queens. Sommergetelo da petali e like e guardate Il principe cerca figlio su Amazon Prime Video il prossimo 5 marzo“.

Nel corso del breve spot di 30 secondi si può avere un piccolo assaggio di ciò che ci attende in questo ritorno dell’amato personaggio di Eddie Murphy ne Il principe cerca figlio. Sequenze decisamente ricche, con eventi bizzarri e soprattutto una delle location più iconiche della pellicola originale. Stiamo parlando chiaramente del barbiere, che vede la presenza di diversi personaggi interpretati sempre dagli attori protagonisti.

Il principe cerca figlio è infatti, come suggerisce il titolo, il sequel de Il principe cerca moglie, piccolo grande cult di fine anni ’80. In questa pellicola seguiamo Eddie Murphy e Arsenio Hall nei panni del principe ereditario del fittizio regno di Zamunda e il suo migliore amico e servitore, rispettivamente. I due si avventurano in America, nello specifico a New York, per trovare una moglie per il primo e provare una vita lontana dai lussi del palazzo reale.

In questo seguito il duo deve tornare oltreoceano, perché una verità incredibile emerge dal passato del Principe Akeem: ha un figlio e si trova negli Stati Uniti. Da questo, possiamo immaginare, nasceranno nuove avventure incredibili ed esilaranti.

Il principe cerca figlio arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 5 marzo. Diretto da Craig Brewer, vedrà il ritorno di Eddie Murphy e Arsenio Hall, accompagnati da Wesley Snipes, James Earl Jones, Leslie Jones e Tracy Morgan tra gli altri.