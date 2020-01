Quando arriverà la serie Disney+ su Cassian Andor?

Variety ha indicato la possibile data di uscita della serie su Cassian Andor con Diego Luna prevista su Disney+. Secondo le prime anticipazioni, lo show ispirato all’universo di Star Wars approderà sulla piattaforma streaming nel 2021. Nella serie Diego Luna riparte dal ruolo avuto nel film spinoff Rogue One: A Star Wars Story. Le riprese di Cassian Andor dovrebbero iniziare nel mese di giugno 2020. Inoltre Tony Gilroy avrebbe riscritto il copione del pilot e dirigerà alcune puntate. Lo showrunner della serie sarà invece Stephen Schaffer. Sul piccolo schermo si seguiranno le avventure del personaggio prima del suo coinvolgimento in Rogue One.

Diego Luna felice di ritornare

Questo progetto è stato presentato come uno “spy thriller” che mostrerà anche dei flashback legati all’infanzia di Cassian. Nello show sarà coinvolto anche Alan Tudyk che ha il ruolo del droide K-2SO. L’attore Diego Luna, a Variety, si è detto felice del ritorno del suo personaggio. Queste le dichiarazioni: “Non sono autorizzato a parlarne, e ciò è un bene perché non ho ancora iniziato a lavorarci”. Per poi aggiungere: “Sono solo felice, sono felice di far parte di quell’universo, perché sono cresciuto guardando quei film e avere la possibilità di esplorare il ruolo in dieci o più ore, sarà una gran cosa”.

Ricordiamo che il capitano Cassian Jeron Andor è un personaggio immaginario del franchise di Star Wars interpretato dall’attore messicano Diego Luna nel film Rogue One del 2016. È un pilota, ufficiale dell’intelligence per la Ribelle Alleanza e leader di Rogue One, un’unità ribelle che tenta di rubare i piani alla Morte Nera , un’arma abbastanza potente da distruggere un pianeta. Cassian appare nel romanzo cinematografico di Rogue One di Alexander Freed. Appare anche in Star Wars: Secrets of the Empire , un’esperienza di realtà virtuale prodotta da ILMxLAB e The VOID per Disneyland Resort e Walt Disney World.