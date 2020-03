Che l’abbiate visto nel suo speciale debutto su Italia1 o vi stiate preparando a scoprirlo direttamente su Disney+, The Mandalorian è ormai in arrivo ufficiale anche da noi. Come nel suo debutto all’estero dello scorso novembre però non arriverà in un’unica soluzione, ma con puntate rilasciate piano piano, da scoprire giorno dopo giorno. Ma di preciso, quando escono i nuovi episodi di The Mandalorian? Ebbene, ecco qui il calendario completo di ciò che ci attende.

The Mandalorian, i nuovi episodi dopo il lancio

La prima puntata l’avete potuta vedere su Italia1, in seconda serata domenica 22 marzo. Se ve la siete persa, nessun problema ovviamente perché sarà disponibile anche su Disney+ al lancio della piattaforma. Non solo: ci sarà anche il secondo episodio della serie, così da poter scoprire come proseguono le avventure del Mandaloriano nella galassia.

Non ci sarà poi da attendere molto ancora per andare avanti con la storia. Infatti già venerdì 27 marzo farà il suo debutto sulla piattaforma la terza puntata, per poi procedere costantemente con una release settimanale. Ogni venerdì si andrà avanti scoprendo sempre di più sul Mandaloriano e il Bambino (simpaticamente soprannominato dai fan Baby Yoda).

Ricapitolando, quindi, ecco il calendario completo dei nuovi episodi di The Mandalorian per come arriveranno su Disney+:

martedì 24 marzo (doppio episodio)

venerdì 27 marzo

venerdì 3 aprile

venerdì 10 aprile

venerdì 17 aprile

venerdì 24 aprile

venerdì 1 maggio

The Mandalorian è la prima serie TV live-action ambientata nell’universo di Star Wars. Al centro troviamo la storia di un cacciatore di taglie senza nome che affronta pericoli e misteri in una galassia post-imperiale. Cronologicamente infatti si colloca poco dopo il finale della trilogia originale, decenni prima dell’ascesa del Primo Ordine.

Cosa ne pensate di questo show? Credete che progetti di questo tipo possano aiutare la saga a trovare un nuovo pubblico?