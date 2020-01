Quando inizieranno le riprese di Spider-Man 3?

Il portale Deadline ha rivelato che la Sony è intenzionata ad anticipare i lavori su Spider-man 3. Tutto ciò ha portato a posticipare lo sviluppo del film Uncharted. Se fosse quindi confermata questa scelta, la produzione del nuovo film sarebbe prevista esattamente per il periodo estivo.

Spider-Man 3, i dettagli

Intanto, grazie al nuovo accordo tra i produttori, anche il nuovo Spider-Man farà parte ufficialmente del Marvel Cinematic Universe. La pellicola potrebbe puntare molto su Peter Parker e il suo mondo e meno sugli Avengers. Sono infatti molte le voci che vogliono l’inserimento dell’Uomo Ragno all’interno dell’universo cinematografico Sony nel quale sono presenti Venom e Morbius.

Ricordiamo che L’Uomo Ragno (Spider-Man), alter ego di Peter Parker è un personaggio immaginario dei fumetti creato dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko. Gli sono stati dedicate serie di cartoni animati, videogiochi e numerosi film di successo. Il sito web IGN lo ha inserito alla terza posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti, dopo Superman e Batman e prima di Wolverine, risultando quindi primo in classifica fra i personaggi della Marvel.

La prima volta che il supereroe Marvel Comics appare in una serie televisiva è in Spidey Super Stories del 1974. Si tratta di una serie di cortometraggi contenuti nel programma televisivo The Electric Company. Il personaggio era interpretato dall’attore Danny Seagren. Un’altra incarnazione dal vivo fu quella della serie televisiva degli anni settanta The Amazing Spider-Man, prodotta dal network televisivo statunitense CBS, in cui l’Uomo Ragno era interpretato da Nicholas Hammond. Il soggetto era solo vagamente aderente al suo omonimo cartaceo e la realizzazione tecnica era caratterizzata da un’oggettiva povertà di mezzi.