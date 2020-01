Quando tutto diventò blu a Milano in anteprima per il Blue Monday

Arriverà presto in libreria l’opera di Alessandro Baronciani Quando tutto diventò blu, in una nuova edizione a cura di BAO Publishing. La data di uscita ufficiale è fissata per il 23 gennaio, ma alcuni appassionati potranno scoprirla in anteprima qualche giorno prima. Il 20 gennaio infatti, in occasione del Blue Monday, si terrà la presentazione del volume a Milano nella libreria laFeltrinelli Duomo.

Quando tutto diventò blu, a Milano la prima presentazione

In questa prima tappa del tour di presentazione del volume, oltre all’autore Alessandro Baronciani sarà presente anche il musicista Colapesce. I due hanno prodotto insieme il libro La distanza, pubblicato nel 2015 sempre da BAO Publishing.

L’occasione per l’anteprima di Milano è, come anticipato il Blue Monday. Si tratta del terzo lunedì di gennaio, che quest’anno appunto cade il 20 del mese. È un’occasione tradizionalmente indicata nell’ambito della comunicazione come il giorno più triste dell’anno.

Di seguito la sinossi ufficiale di Quando tutto diventò blu:

Chiara, la protagonista di questo libro, ama il mare e le immersioni, ma un giorno si sente come soffocare sott’acqua. Inizia a sentire il cuore batterle sempre più forte, ed ha paura. Una paura fortissima, come quella che le era capitato di leggere in “Le Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar: “Mi parve di precipitare come un sasso in una voragine buia… assordato come un tuffatore dal rombo delle acque”.

Da quel momento in poi il panico e l’ansia la accompagnano in episodi sempre più frequenti, sempre più difficili da controllare, che mettono alla prova – tra infinite visite mediche e ricette di farmaci – le sue abitudini quotidiane e le sue relazioni: lo studio, il lavoro, gli amici, l’amore.

Chiara ha paura di tante cose, ma soprattutto di ammettere di avere un problema. Desidera fortemente che qualcuno dia un nome alla sua malattia per non dover ammettere di avere paura della paura.

Le date del tour di presentazione

Dopo il debutto a Milano il 20 gennaio, la tournée di Quando tutto diventò blu proseguirà con un appuntamento a Torino. Il 30 gennaio infatti Alessandro Baronciani parlerà della sua opera insieme a Maurizio Blatto, al Circolo dei lettori.

Da marzo inoltre ci saranno nuove occasioni per scoprire di più sul volume, davvero molto speciali. Più che una presentazione, saranno dei veri e propri spettacoli con disegni e musica live, con il titolo Quando tutto diventò blu. Concerto a fumetti.

Il primo appuntamento sarà il 13 febbraio alla Sala Estense di Ferrara, seguito il 16 con una data al Kessel di Cavriago. Il 13 marzo si passerà poi al Circolo Arci Colombofili di Parma, per poi passare al mercato Sonato di Bologna (14 marzo), il Kalinka di Carpi (27 marzo) e infine, per ora, il Treesessanta di Gambettola (29 marzo).

Per maggiori informazioni sul volume e sulle date di presentazione vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di BAO Publishing.