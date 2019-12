Evangelion: 3.0+1.0: annunciata la data d’uscita del film

Il sito ufficiale di Neon Genesis Evangelion ha annunciato che Evangelion: 3.0+1.0, il nuovo tassello cinematografico del franchise ad opera dello studio d’animazione Khara, debutterà nei cinema giapponesi il prossimo 27 giugno 2020.

Il nuovo film rappresenta il quarto capitolo del progetto Rebuild of Evangelion iniziato nel 2007, una saga cinematografica remake dell’anime originale. I film usciti finora sono: Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone (2007), Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance (2009) e infine Evangelion: You Can [Not] Redo (2012).

Il sito ufficiale ha inoltre rivelato quali saranno i vari gadget disponibili per tutti coloro che acquisteranno i biglietti in preordine. Tra gli oggetti annunciati troviamo un cd, una bandana con la firma di Hideaki Anno, un ventilatore portatile, un cuscino, e tanto altro ancora.

Lo scorso 6 luglio, lo studio d’animazione ha mostrato in anteprima i primi dieci minuti e quaranta secondi di Evangelion: 3.0+1.0 in occasione della Japan Expo di Parigi. Lo stesso filmato è stato in seguito mostrato all’Anime Expo di Los Angeles dopo una proiezione di Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, e persino a Shanghai, durante un evento a tema Evangelion nel distretto di Jing’an.

Neon Genesis Evangelion: l’anime

Creata da Hideaki Anno per lo studio d’animazione Gainax, Neon Genesis Evangelion è una serie televisiva animata che ha debuttato su TV Tokyo nell’autunno del 1995. Il suo successo, ha portato alla creazione di diversi episodi cinematografici, manga e persino di alcuni videogiochi legati al franchise.

All’interno del catalogo italiano di Netflix troviamo la serie televisiva animata Neon Genesis Evangelion e i due film d’animazione The End of Evangelion ed Evangelion Death(true)², rispettivamente del 1997 e del 1998.

Il creatore

Hideaki Anno, classe 1960, è un regista, sceneggiatore e animatore giapponese. È divenuto celebre proprio per aver creato Neon Genesis Evangelion. Nel corso della sua carriera, Anno ha lavorato anche con lo Studio Ghibli e con l’illustre Hayao Miyazaki a una serie di corti animati. È sposato con la fumettista Moyoco Anno, autrice dei manga Questo non è il mio corpo, Sakuran e Sugar Sugar Rune.