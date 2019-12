Quella sporca dozzina remake: David Ayer alla regia

Sarà David Ayer a scrivere e a dirigere il futuro remake del film del 1967 Quella sporca dozzina. Il progetto coinvolgerebbe anche Simon Kinberg, produttore delle serie cinematografiche dedicate agli X-Men e a Deadpool.

Ayer è celebre per aver diretto Harsh Times – I giorni dell’odio (2005), Fury (2014), Suicide Squad (2016), nonché per essere tra i produttori del futuro Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Non è la prima volta che il regista si ritrova ad aver a che fare con il secondo conflitto mondiale: film quali U-571 (2000) e Fury (2014), con un cast d’eccezione composto da Brad Pitt, Jon Bernthal, Logan Lerman e Jason Isaacs, sono stati sceneggiati da lui.

Il film del 1967

Quella sporca dozzina, il cui titolo originale è The Dirty Dozen, è un film del 1967 diretto da Robert Aldrich, regista di Che fine ha fatto Baby Jane? e di Un bacio e una pistola. Il cast originale include i quattro premi Oscar Lee Marvin, Richard Jaeckel, George Kennedy ed Ernest Borgnine, e Charles Bronson.

È basato sull’omonimo romanzo di E. M. Nathanson, ispirato a sua volta alla storia del 1st Demolition Section of the Regimental Headquarters Company of the 506th Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division, of the United States Army. Racconta le avventure di dodici criminali americani incaricati di compiere un attacco a un manipolo di ufficiali tedeschi nel bel mezzo dell’inasprirsi del secondo conflitto mondiale.

Dopo la sua uscita, Quella sporca dozzina ha visto susseguirsi vari sequel ai quali spesso hanno partecipato gli attori che avevano preso parte alla prima pellicola.

Ricordiamo un aneddoto simpatico quanto interessante: durante un’intervista del 2016, lo stesso David Ayer aveva definito il suo Suicide Squad come “Quella sporca dozzina ma con i super cattivi.”

Il futuro remake di Quella sporca dozzina si trova ancora in fase embrionale e di conseguenza è prematuro parlare di attori, retroscena e dell’eventuale data d’uscita.