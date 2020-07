Vuoi rimanere sempre aggiornato su tutti gli annunci di questo speciale? Allora segui Orgoglio Nerd e il tag dedicato per non perderti neanche un aggiornamento dall’evento. Trailer, annunci, notizie speciali: tutto per farti sentire proprio al centro di unaanche a distanza.Inoltre, se sei curioso di scoprire in diretta tutti i panel dell’edizione digitale del mitico, puoi visitare il programma completo dell’evento.