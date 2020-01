R2-D2 ha iniziato a comparire in Star Wars: Galaxy’s Edge

Gli appassionati della saga creata da George Lucas che in questi giorni stanno visitando l’area a essa dedicata a Disneyland potrebbero aver incontrato una bella sorpresa. Il piccolo droide R2-D2 infatti ha iniziato a apparire in Star Wars: Galaxy’s Edge, vagando qua e là per la gioia dei fan. Grandi e piccini potranno così entrare in contatto con l’amato personaggio mentre visitano il parco.

R2-D2 si aggiunge a Star Wars: Galaxy’s Edge

Il droide è uno dei tanti personaggi della saga che si possono incontrare passeggiando per le strade di Batuu (il mondo fittizio in cui è ambientata Star Wars: Galaxy’s Edge). Ovviamente R2-D2 era già presente in alcune zone dell’area, ma si trattava di una semplice esposizione fissa. Ora invece sarà possibile vederlo girare liberamente e fare la sua conoscenza e magari scattare anche qualche foto insieme a lui.

Non ci sono ancora informazioni dettagliate su quando e dove è possibile trovarlo. Apparentemente i luoghi più frequenti di avvistamento sono il Millennium Falcon vicino all’entrata di Smuggler’s Run e la strada che porta alla nuova attrazione Star Wars: Rise of the Resistance, che aprirà il prossimo 17 gennaio. Probabile quindi che il droide sia parte della campagna promozionale per questa nuova aggiunta all’area.

Attenzione però, per il momento tutti i report parlano di apparizione di R2-D2 solamente a Disneyland. Non ci sono ancora notizie della sua presenza nello Star Wars: Galaxy’s Edge presente nel parco Disney World, anche se è probabile che in un prossimo futuro arriveranno i primi avvistamenti.

E voi, avete già visitato questa nuova area dei parchi Disney dedicata alla saga? Siete tra i fortunati che in questi giorni hanno incontrato R2-D2 in Star Wars: Galaxy’s Edge? Raccontateci la vostra esperienza, anche sulle diverse attrazioni a tema presenti all’interno del parco o con i vari personaggi che è possibile incrociare.