Rachel Zegler si aggiunge al cast di Shazam! Fury of the Gods

Dopo aver ottenuto il ruolo di Maria nell’imminente West Side Story di Steven Spielberg, Rachel Zegler si è assicurata un altro ruolo importante. Si unisce infatti al cast di Shazam: Fury of the Gods, il sequel di New Line e del film della DC Comics del 2019 Shazam! con Zachary Levi nei panni del supereroe a cui sono stati conferiti i poteri di sei dei.

Rachel Zegler sarà protagonista anche in West Side Story

Il sequel proverrà dalla stessa squadra di registi dietro il primo episodio, con David F. Sandberg che dirige da una sceneggiatura di Henry Gayden e Chris Morgan. Continuerà la storia dell’adolescente Billy Batson che, recitando la parola magica “SHAZAM!” viene colpito dal Fulmine Vivente degli dei e trasformato nel suo alter ego da supereroe adulto, Shazam. Peter Safran sta producendo attraverso The Safran Company insieme a Geoff Johns di Mad Ghost Productions. Zegler, che sarà vista al fianco di Ansel Elgort e Rita Moreno quando West Side Story uscirà a dicembre, rappresentato da ICM Partners.

Anche se l’uscita di Shazam! Fury of the Gods è prevista nel 2023, l’attesissimo sequel DC inizierà le riprese molto presto. In un’intervista con The Carlos Watson Show di circa un mese fa, la co-protagonista Meagan Good (che interpreta la versione super potente di Darla nei film) ha confermato la notizia. Queste le sue parole: “A Dio piacendo e per grazia di Dio, Shazam 2 inizia a maggio”. È probabile che le riprese di Shazam 2, programmate quasi due anni prima della sua uscita, abbiano come obiettivo quello di portare i suoi giovani protagonisti davanti alle telecamere prima che invecchino troppo. “Shazam! Fury of the Gods è ora un film per l’estate 2023”, ha twittato il regista David F. Sandberg in merito al ritardo del film lo scorso anno.