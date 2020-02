Rakuten: la promo per i film da Oscar dura ancora per pochi giorni!

Avete tempo ancora un paio di giorni per poter scoprire i migliori film da Oscar disponibili su Rakuten. In occasione della cerimonia di premiazione degli Academy Awards che si è tenuta pochi giorni fa infatti, la piattaforma ha creato una promozione per scoprire i titoli più belli che hanno fatto parte della storia di questo premio. Il tutto scadrà il 16 febbraio, per cui è il momento di affrettarsi!

I film da Oscar su Rakuten sono tantissimi!

Nella promozione Academy Awards offerta dalla piattaforma si trovano alcuni dei titoli più importanti del passato degli Oscar. Classici senza tempo come Via col Vento, Casablanca o Il Padrino, ma anche titoli più recenti capaci di sovvertire gli schemi alla loro uscita come Forrest Gump o Taxi Driver. Tanti anche i titoli dedicati al mondo dell’animazione come Inside Out, Coco e Spider-Man: Into The Spider-Verse.

Spazio anche ai protagonisti delle ultime edizioni, con tanti dei recenti vincitori disponibili. Pensiamo a A Star is Born, La Favorita, Bohemian Rhapsody e ancora La Forma dell’Acqua, Green Book, Dunkirk, Chiamami col tuo nome e molti altri. Non manca neanche il musical di Damien Chazelle La La Land, capace di eguagliare il precedente record di Nomination pochi anni fa.

Su Rakuten troverete anche film tratti dalla ultimissima edizione degli Oscar che si è appena conclusa. Gli ultimi lavori di grandi registi come Quentin Tarantino e Pedro Almodóvar ovvero C’era una volta a… Hollywood e Dolor y Gloria sono entrambi già presenti. E ancora, si possono trovare opere come Joker, Rocketman, Avengers: Endgame, Il re leone e molto altro ancora.

Prossimamente poi ci saranno altri titoli freschi di vittoria a debuttare. Tra questi anche il celebrato Jojo Rabbit e soprattutto il grande vincitore della serata Parasite.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito di Rakuten.