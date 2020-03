Rakuten TV e Kia per la solidarietà digitale: 3 film gratis agli italiani

Rakuten TV e Kia Motors Company Italy hanno lanciato insieme un’iniziativa di solidarietà digitale nei confronti degli italiani rimasti a casa a causa del Coronavirus.

Le due aziende sono vicine agli italiani in questo momento difficile e vogliono far sentire i propri clienti al centro di un sistema di attenzione e cura speciale dedicato solo a loro. Per questo motivo, a tutti coloro che hanno acconsentito a ricevere comunicazioni marketing da parte di Kia Motors Company Italy, verranno donati dei codici per visionare 3 film a scelta nel catalogo della piattaforma Rakuten TV. Tutti i clienti riceveranno al proprio indirizzo email un messaggio dedicato con tutte le istruzioni.

Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy, ha così commentato l’iniziativa: “A volte basta un piccolo gesto per far sentire la vicinanza ai nostri clienti e non far mancare il nostro sostegno. In un momento così difficile è importante avere sempre al centro delle nostre azioni il cliente. Questo è un tema da sempre molto caro a Kia che, forte dei suoi 7 anni di garanzia, pone il cliente al centro delle proprie scelte commerciali”.

Oltre a questa iniziativa, Kia Motors Company Italy e Rakuten TV hanno iniziato a collaborare ad un altro progetto con l’obiettivo comune di migliorare la fidelizzazione. La scelta di questa partnership è volta al potenziamento della customer loyalty dopo il processo d’acquisto, sfruttando al massimo uno strumento fondamentale come il programma MyKia.