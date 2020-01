Rakuten TV, ecco le novità di febbraio tra Doctor Sleep e Downton Abbey

Febbraio sarà un mese molto interessante per tutti gli utenti di Rakuten TV. Sono infatti diverse le novità cinematografiche affascinanti che faranno il proprio debutto sulla piattaforma di streaming. Le proposte previste spaziano da titoli ad alto tasso d’azione, passando per horror a tinte cupe, fino a film per tutta la famiglia. Scopriamo insieme quali sono le aggiunte più rilevanti.

Rakuten TV, quali sono le novità di febbraio?

Tra i primi titoli ad arrivare, già a fine gennaio, troviamo Maleficent – Signora del Male. Questo titolo riporta sullo schermo la Malefica interpretata da Angelina Jolie nella rilettura in live action proposta da Disney negli ultimi anni. L’appuntamento successivo è fissato per il 6 febbraio, con tre nuovi film in arrivo su Rakuten TV molto diversi, ma altrettanto appassionanti.

Stiamo parlando di Gemini Man, nuovo action che vede Will Smith scontrarsi con un proprio ‘gemello’ ringiovanito, e Downton Abbey, pellicola che corona il percorso dell’amatissima serie TV inglese. Chiude la lista un’opera italiana, ovvero Tutto il mio folle amore, road movie che ci porta al centro di un viaggio tra padre e figlio, con la regia Gabriele Salvatores.

Un altro film italiano arriverà il 13 febbraio, ovvero la spensierata commedia Il giorno più bello del mondo. A metà tra comicità e fiaba, questa pellicola ha segnato il ritorno in sala di Alessandro Siani dopo Mister felicità. Di tutt’altra pasta Doctor Sleep, anch’esso in arrivo quel giorno. In questo film vediamo Ewan McGregor nei panni di Danny Torrance, l’indimenticabile bambino visto in Shining, nuovamente alle prese con i propri demoni.

Il 20 febbraio toccherà invece a La famiglia Addams e a Le ragazze di Wall Street. Il primo è un nuovo adattamento delle avventure dei ben noti personaggi, caratterizzato da un cast di doppiatori di grande fama, sia in lingua originale che in italiano. Il secondo è invece la storia di una truffa tutta al femminile (basata su un fatto vero) che ha ottenuto grandi celebrazioni nella passata stagione cinematografica.

Per maggiori informazioni su Rakuten TV, vi rimandiamo al suo sito ufficiale.