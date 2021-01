Le novità in arrivo su Rakuten TV a febbraio

A febbraio 2021 su Rakuten TV arrivano numerose novità in grado di soddisfare chiunque. Tra di esse troviamo titoli cinematografici molto attesi, tra cui anche classici e ultime uscite. Scopriamo insieme cosa arriverà sulla piattaforma streaming il mese prossimo.

Rakuten TV a febbraio 2021 offre novità per tutti

Dal 12 febbraio arriva Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani, film che vede i protagonisti interpretati da Andy Samberg e Cristin Milioti intrappolati in un misterioso loop temporale. A partire dal 22 febbraio arriva sulla piattaforma The Empty Man, un inquietante horror soprannaturale che trascina lo spettatore in un vortice di mistero.

L’offerta continua con Il talento del calabrone, in arrivo sulla piattaforma il 10 febbraio. Dall’11 febbraio, invece, sarà disponibile Bastardi a mano armata, disponibile dall’11 febbraio, con protagonista Marco Bocci.

Dall’1 febbraio sarà disponibile Glassboy, commovente storia presentata durante il Giffoni 2020 che mostra come solo il coraggio, l’amicizia e il rapporto di comunicazione tra adulti e bambini possano essere le chiavi per affrontare ogni tipo di malattia. Il 4 febbraio invece arriva Spontaneous, una teen horror comedy con protagonista l’attrice Katherine Langford.

A partire dal 5 febbraio troviamo Survive the night mentre il 12 febbraio arriva anche La salita, film vincitore del premio speciale a Cannes 2019 ed esordio alla regia di Michael Angelo Covino, che racconta grazie alla grande alchimia tra i due protagonisti una lunga e duratura storia d’amicizia più unica che rara. Sempre il 12 febbraio arriva L’ombra della violenza, che ci racconta la storia di un ex pugile che diventa il tuttofare di una temibile famiglia criminale irlandese specializzata in spaccio di droga.

Potete trovare tutto questo e molto altro sulla piattaforma di Rakuten TV.

Avete visto le novità di gennaio?