Rakuten TV rinnova l’invito a restare a casa ad aprile...

Mentre ci si avvicina alla scadenza ufficiale del periodo di quarantena per l’Italia, i servizi di intrattenimento continuano a offrire proposte interessanti per passare il tempo. Fra queste c’è anche Rakuten TV, piattaforma di streaming, che offre speciali promozioni e soprattutto tantissime novità anche ad aprile. Scopriamo insieme cosa attende gli utenti della piattaforma nei prossimi giorni.

Ad Aprile su Rakuten TV, ecco le principali novità

Si parte con uno dei film che, volenti o nolenti, è stato fondamentale per la scorsa stagione cinematografica. Stiamo parlando di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, nono episodio della celeberrima saga, che chiude la cosiddetta trilgia sequel. I fan potranno riscoprire questa pellicola a casa a partire dal 1 aprile sulla piattaforma.

Ce n’è però davvero per tutti i giusti tra le novità del mese. Si va da film dedicati ai più piccoli come Spie sotto copertura che ci mostra un’avventura nel mondo dello spionaggio che ruota intorno a un gruppo di piccioni (o quasi…). Crescendo un po’ con il target, arriva una delle fiabe per ragazzi più amate di sempre, ovvero Pinocchio. Dal 2 aprile sarà infatti disponibile la nuova versione del racconto di Collodi diretta da Matteo Garrone.

Chi vuole qualcosa di ancora più ricercato può puntare sul chiacchieratissimo Hammamet di Gianni Amelio, con la magistrale interpretazione di Pierfrancesco Favino, oppure il candidato al premio Oscar Piccole Donne. Diretto da Greta Gerwig questo nuovo adattamento del romanzo vede un cast stellare con alcune delle migliori interpreti del panorama attuale.

E poi ancora si può spaziare tra La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek o 18 regali o ancora Last Christmas. Attesissimo anche Jumanji: The Next Level, terzo capitolo della saga che riporta i protagonisti del secondo nel mondo virtuale e pericolosissimo.

Per maggiori informazioni su Rakuten TV e sui prodotti che arriveranno ad aprile, vi rimandiamo al sito ufficiale della piattaforma.