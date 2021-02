Questa primavera sbocciano le novità su Rakuten TV

Tante novità in arrivo in primavera su Rakuten TV. Ce n’è per tutti i gusti: film d’azione, storici, thriller e tanti titoli di successo. Scopriamo insieme cosa guardare sulla famosa piattaforma di streaming.

Novità di primavera su Rakuten TV: ecco le offerte

Titoli acquistabili singolarmente

L’offerta TVOD comprende una vastissima gamma di titoli. Dal 23 marzo sarà disponibile sulla piattaforma streaming il nuovo film Disney Pixar Soul, divertente e commovente, adattissimo a una serata in famiglia. Dal 10 marzo, poi, arrivano Wander Darkly (disponibile in 4K HDR), tra romanticismo e tratti soprannaturali, e The Outpost, che ripercorre le vicende della battaglia di Kamdesh, in Afghanistan, con Orlando Bloom e Scott Eastwood. A partire dal 9 marzo troviamo L’ultimo Vermeer (anche questo in 4K HDR): tratto da una storia vera, racconta di un uomo che vendette quadri falsi ai nazisti, guadagnando milioni. Da segnalare anche Waiting for the Barbarians, con Johnny Depp e Robert Pattinson, regia di Ciro Guerra.

Già da febbraio vediamo disponibile anche in 4K HDR il film Wonder Woman 1984. Un incredibile cast nel sequel del grande successo cinematografico del 2017. Diana Prince, che combatte il crimine restando nell’ombra nella città di Washington, viene coinvolta in un piano che rischia di trascinare il mondo in una catastrofe totale.

C’è spazio anche per il cinema orientale nella selezione primaverile di Rakuten TV. Dal 3 marzo arriva L’ultimo Yakuza (presentato al festival di Canne del 2019), con la regia di Takashi Miike. Dal 16 marzo, invece, ecco Memorie di un assassino, diretto dal regista coreano Bong Joon-ho (vincitore del premio Oscar per il film Parasite).

Non basta? Il 3 marzo sbarca su Rakuten TV la commedia francese Amore a seconda vista: Raphael si trova all’improvviso in una dimensione alternativa, nella quale non ha mai incontrato l’amore della sua vita. Il 9 marzo arriva anche un titolo italiano, con il film di Giovanni Veronesi Tutti per 1 – 1 per tutti (sequel di Moschettieri del re – La penultima missione). Nel cast Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy.

Rakuten TV propone anche molte delle pellicole candidate alle nomination per i Golden Globe. Tra i titoli disponibili anche Tenet, La vita straordinaria di David Copperfield, Onward e Emma, senza dimenticare le serie tv The Great e Ramy, disponibili su StarzPlay.

Starplay

La sezione SVOD, Starplay, propone i nuovi episodi della seconda stagione di Pennyworth, che racconta le vicende del giovane Alfred, maggiordomo di Bruce Wayne.

Le novità di Rakuten TV: Offerta FREE

La sezione gratuita di Rakuten TV aggiunge anch’essa nuovi film alla propria lista. Tra i nuovi titoli troviamo il cult American Beauty, del 1999; interpretato da Kevin Spacey, diretto da Sam Mendes, vincitore di cinque Premi Oscar, tre Golden Globe e sei Bafta. Per i fan di Keanu Reeves e Patrick Swayze ecco Point Break, del 1991.

Promo

Dal 1 al 21 marzo abbiamo la Spring Sale, che porterà molti nuovi film di vario genere. Citiamo ad esempio The Gentlemen, Un uomo tranquillo, Siberia, 1917, Wind River e Jumanji. Dal 25 marzo all’8 aprile poi ci saranno le Easter Surprises, con tanti titoli perfetti per delle vacanze pasquali in famiglia, come Dreambuilders e Mister Link.