Rakuten TV ha annunciato pochi giorni fa l’introduzione di Starzplay all’interno della propria piattaforma. Si tratta di un servizio di streaming premium offerto dal grande network americano Starz. Grazie a questo gli utenti avranno accesso a contenuti esclusivi come serie TV originali e tanti grandi film Un passo ulteriore per la crescita di Rakuten TV nel nostro continente, che espande le possibilità della piattaforma.

Starzplay debutta su Rakuten TV

Come funziona esattamente? Gli utenti potranno esplorare il nuovo servizio di streaming premium con una prova gratuita direttamente dal sito o dalla applicazione di Rakuten TV. In questo modo avranno accesso a tanti nuovi titoli speciali, tra film e serie TV.

Tra questi spicca ad esempio The Great, nuova serie in costume curata dallo sceneggiatore candidato all’Oscar Tony McNamara. Si tratta di un comedy-drama satirico sull’ascesa di Caterina la Grande, che promette di essere una delle grande sorprese della stagione televisiva. E poi ancora, si potrà esplorare gli orrori di Stephen King in Castle Rock, le acclamate Ramy e The Act, il nuovo poliziesco di Jerry Bruckheimer Hightown e molto altro ancora!

Teresa López, European Content Director di Rakuten TV, ha commentato così il lancio:

“Starzplay ci consentirà di arricchire la nostra attuale proposta fornendo un’offerta sempre più variegata all’interno della piattaforma. Siamo entusiasti di questo nuovo lancio e non vediamo l’ora di continuare a rafforzare la nostra programmazione al fine di fornire i migliori contenuti di qualità e un’esperienza completa ai nostri utenti con un solo clic“.

Superna Kalle, Vice Presidente Esecutivo, International Digital Networks di Starz, ha aggiunto:

“Questa partnership multiterritoriale crea un’entusiasmante opportunità per STARZPLAY di ampliare la nostra presenza sul mercato e introdurre nuovi spettatori alla nostra vasta library di serie TV e film avvincenti. Non vediamo l’ora di consolidare il nostro rapporto con gli spettatori europei attraverso Rakuten TV, che condivide il nostro impegno a fornire al pubblico contenuti premium abbinati a un’esperienza user-friendly“.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito di Rakuten TV.