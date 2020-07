Rambo 6 in arrivo? Sylvester Stallone accende le speranze con un post

Sylvester Stallone, attraverso un post su Instagram, riapre concretamente le speranze dei fan riguardo un futuro di Rambo 6. La star americana ha lanciato l’ipotesi su Instagram, promuovendo l’uscita dell’Extended Cut di Rambo Last Blood su Apple TV.

Nell’immagine pubblicata si vede la copertina di Rambo: Last Blood con una didascalia che invita i fan a guardare il film. Queste le parole: “Guardate il vero viaggio. Non lasciate che si spenga! Fate in modo che diventi il numero 1 questo weekend! (Lui potrebbe tornare). Saluti, Sly”. Per i fan sfegatati di Rambo e di Sylvester Stallone l’idea di un sesto film sarebbe sicuramente entusiasmante, ma se Last Blood è stato ben accolto dal pubblico, non è stato particolarmente apprezzato dalla critica.

Lo stesso autore di Rambo, David Morrell, che ha scritto il romanzo First Blood nel 1972, dopo l’uscita del film nei cinema si è detto imbarazzato per essere associato a Last Blood. Ricordiamo che si tratta di un film del 2019 diretto da Adrian Grunberg. La pellicola è il quinto capitolo della saga cinematografica su John Rambo, iniziata nel 1982 col film Rambo. Il titolo del film è un riferimento al titolo originale dell’adattamento cinematografico del romanzo Primo sangue. Negli Stati Uniti il film è stato vietato ai minori di 17 anni per la presenza di “forte violenza, immagini macabre, uso di droga e linguaggio non adatto”, mentre in Italia viene vietato ai minori di 14 anni.

Tante critiche per Rambo: Last Blood

Rambo: Last Blood è stato accusato di propaganda trumpiana e criticato per i pregiudizi razziali contro i messicani. Ai Razzie Awards 2019 il film ha vinto due Razzies per peggior prequel, remake, rip-off o sequel e peggior disprezzo per la vita umana e la proprietà pubblica; è stato anche candidato come peggior film, attore, attrice non protagonista, coppia e peggior regista.