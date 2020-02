Rapunzel: arrivano voci di un adattamento live-action

La Disney ha in cantiere un film live-action di Rapunzel che mira ad essere distribuito nelle sale e non andare direttamente su Disney+. L’anticipazione è stata data dal portale The DisInsider. Come riportato, non è ancora chiaro se si punterà su un vero e proprio remake del film d’animazione del 2010 oppure su una nuova trasposizione della fiaba. Notizia certa è che la sceneggiatura è stata affidata ad Ashleigh Powell.

A produrre il film saranno Michael De Luca e Kristin Burr. La Disney sembra quindi voler puntare su un prodotto che ha già dato grandi soddisfazioni. La versione animata ha infatti portato quasi 600 milioni di dollari al box office mondiale, Rapunzel è anche apparsa al fianco delle altre principesse Disney in due memorabili sequenze del film Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2. Inoltre esiste un musical teatrale che fa parte dell’intrattenimento sulla nave da crociera Disney Magic.

Ricordiamo che Rapunzel – L’intreccio della torre è un film del 2010 diretto da Nathan Greno e Byron Howard. Si tratta di un lungometraggio d’animazione in CGI prodotto dai Walt Disney Animation Studios, nonché il 50º classico Disney. La pellicola si basa sulla fiaba tedesca Raperonzolo scritta dai Fratelli Grimm. È uscita nelle sale americane il 24 novembre 2010, e in Italia il 26 novembre.

Ottimi incassi per Rapunzel – L’intreccio della torre

Come altri racconti dei Fratelli Grimm, anche questa storia è tratta dagli scritti di Giambattista Basile, nel 1632, nel suo “Lo cunto de li cunti”. Nei quali includeva la storia di Petrosinella, figlia di Pascadozia, golosa di prezzemolo e finita nelle mani di un’orca “…drinta a na torre…” (dentro a una torre). Attualmente Rapunzel – L’intreccio della torre è il 7° classico dei Walt Disney Animation Studios ad aver incassato di più nella storia, con un incasso totale di $591.794.936; è inoltre il film più costoso nella storia dei Classici Disney con un budget di ben $200 milioni.