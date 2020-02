Rapunzel: Ben Barnes è disponibile per il live-action

Ben Barnes si candida per il live action di Rapunzel. Stuzzicato da un fan su Twitter, l’attore ha risposto con grande entusiasmo all’idea di poter prendere parte allo show che la Disney potrebbe sviluppare in futuro. L’obiettivo di Barnes sarebbe quello di vestire i panni di Flynn.

I am so up for this @DisneyStudios …even down to the little chin beard! #Tangled https://t.co/oBx8g7pIJW

— Ben Barnes (@benbarnes) February 16, 2020