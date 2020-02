Ray Donovan cancellata dopo sette stagioni

Dopo la conclusione della settima stagione, Showtime ha deciso di far chiudere i battenti al telefilm Ray Donovan, nonostante un cliffhanger finale sembrava suggerirne il proseguimento. Di recente il protagonista Liev Schreiber si era espresso attraverso Instagram sul futuro della serie, ricordando che il tutto era in mano al network. Proprio questo ha deciso alla fine di chiudere l’esperienza con la serie, sottolineando comunque gli ottimi ascolti. I nuovi episodi della serie di Showtime sono stati trasmessi a partire dallo scorso 17 novembre.

Josh Hamilton, Kerry Condon e Louisa Krause sono entrati a far parte della stagione 7 di Ray Donovan in ruoli attuali. Hamilton ha interpetato Kevin Sullivan, un magnate miliardario le cui operazioni sottotraccia hanno avuto implicazioni per il business di Ra. Mentre Condon ha interpretato Molly Sullivan, sorella di Kevin e manager delle attività di alto profilo della famiglia Sullivan. Krause intanto ha assunto il ruolo di Liberty. Ovvero una seducente guaritrice e fornitrice di medicina alternativa che offre a Terry la possibilità di guarire. La nuova stagione ha visto Liev Schreiber fare “progressi” con il suo strizzacervelli mentre era in competizione con Zach Grenier, il sindaco Feratti.

Showtime ringrazia tutti nel comunicato ufficiale

Ray Donovan è una serie televisiva creata da Ann Biderman per Showtime, trasmessa dal 30 giugno 2013. La serie ha per protagonista Liev Schreiber nel ruolo di Ray Donovan. Nel comunicato ufficiale della rete si legge: “Dopo sette stagioni incredibili, Ray Donovan ha terminato la sua corsa su Showtime”. Per poi aggiungere: “Siamo orgogliosi che la serie si sia conclusa con un pubblico così affezionato e con una nota così potente”. Arrivano poi i vari ringraziamenti: “I nostri più sentiti ringraziamenti vanno a Liev Schreiber, Jon Voight, allo showrunner David Hollander e a tutto il cast e alla troupe, di oggi e di ieri, per il loro dedito lavoro”.