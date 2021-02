Dopo l’inaspettata chiusura della serie l’anno scorso, dopo ben sette stagioni, Liev Schreiber torna a vestire i panni di Ray Donovan. Questa volta però in un film la cui uscita è prevista per il prossimo anno.

Ray Donovan un film

Showtime ha annunciato che le sette stagioni della serie tv Ray Donovan, con Liev Schreiber, avranno finalmente un finale. Schreiber sta scrivendo la sceneggiatura insieme allo showrunner, nonché regista, David Hollander. Il film riprende da dove era finita la settima stagione, con Mickey disperso e Ray determinato a trovarlo e fermarlo prima che possa causare altre carneficine. Finalmente Ray Donovan avrà il finale che merita. La produzione del film è programmata per iniziare entro la fine dell’anno a New York, in modo tale da terminarlo per il 2022. “Quando Ray Donovan’ è stato cancellato dopo sette grandi stagioni, abbiamo sentito da molti dei suoi fedeli fan che non erano pronti a dire addio a Ray e al meravigliosamente disfunzionale clan Donovan“, ha detto Gary Levine, co-presidente di Entertainment for Showtime a Variety “Quindi, siamo felici per i fan che Liev e David stiano creando un nuovo, emozionante capitolo di questa serie iconica.“

Con le sue sette stagioni e i suoi 82 episodi, Ray Donovan è una delle serie Showtime più longeve fino ad oggi. La serie inoltre ha ricevuto 10 nomination agli Emmy. Hank Azaria, nel ruolo di Ed Cochran, ha vinto una nomination come miglior attore ospite in un dramma nel 2016. Schreiber e Voight invece sono stati entrambi nominati per più Emmy durante il loro periodo nello show. Voight ha vinto anche un Golden Globe nel 2015 come miglior attore non protagonista di una serie. Non ci resta dunque che aspettare l’uscita del film per scoprire come andrà a finire per Donovan.