Ray Fisher commenta l’indagine contro la Warner Bros

La faida di Ray Fisher con la Warner Bros. Pictures riguardo i presunti maltrattamenti sul set del film Justice League continua. Tutto è iniziato con la rivelazione di Fisher sul suo trattamento personale da parte del regista Joss Whedon e di Geoff Johns della DC. La situazione è diventata di dominio pubblico con le successive dichiarazioni dell’attore. In un paio di tweet, ha infatti ammesso che i testimoni sul set con “dichiarazioni schiaccianti” non sono stati intervistati o addirittura contattati. “Ad oggi, l’azienda ‘indipendente’ assunta da @wbpictures ha convenientemente evitato di contattare testimoni chiave che hanno rilasciato dichiarazioni schiaccianti a WB HR”, ha twittato Fisher.

To-date, the “independent” firm hired by @wbpictures has conveniently avoided contacting key witnesses who gave damning statements to WB HR.

They’ve also started interviews with (and have since ghosted) witnesses that have implicated former and current top level executives.

1/2

— Ray Fisher (@ray8fisher) September 14, 2020