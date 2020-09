Ray Fisher risponde duramente al comunicato di Warner Bros.

Negli ultimi giorni Warner Bros. ha pubblicato una dichiarazione in cui accusava Ray Fisher di non aver partecipato attivamente alle indagini interne riguardo alla produzione di Justice League. L’attore, che interpreta Cyborg nel film, ha infatti espresso recentemente alcune lamentele sul comportamento di alcune figure chiave sul set come Joss Whedon e Geoff Johns. Tuttavia ora si starebbe rifiutando secondo Warner di collaborare alle indagini in merito. La risposta dell’attore non si è fatta attendere, con un lungo video pubblicato su Instagram.

Ray Fisher: “È una mossa triste e disperata”

Non è decisamente moderato nei toni Ray Fisher nella sua risposta allo studio. Nel corso del lungo video, rilascia dichiarazioni piuttosto forti in merito al comunicato della compagnia:

“L’unico modo per superare questo PR angle è colpirlo con i fatti, con le prove e fare capire alla gente che non stai scherzando. È una mossa bizzarra, una mossa triste e disperata, ma è anche una mossa prevedibile“.

Tra gli argomenti discussi, anche il suo colloquio con Walter Hamada, Presidente di DC Films. Fisher ha raccontato come questi abbia cercato di difendere Geoff Johns, con cui ha lavorato su Shazam!, ma senza riuscire nell’intento secondo l’attore. Tra i comportamenti non professionali del produttore, ci sarebbero non troppo velate minacce alla carriera dell’attore e una telefonata per sottolineare l’ingresso di un nuovo Cyborg nell’universo DC (il personaggio visto nella serie Doom Patrol), molto dopo la conclusione delle riprese di Justice League.

Ray Fisher ha promesso nuove informazioni in arrivo nel futuro, soprattutto sulle reazioni alle sue accuse:

“Dato che hanno aperto loro il vaso di Pandora, ci saranno cose che ora dirò pubblicamente. Non riguardo alle esperienze specifiche sul set di Justice League, ma su come le cose siano state gestite finora, da quando ho fatto le mie accuse“.

Insomma, pare che ci sia ancora molto da dire su questa questione. E voi, che idea vi siete fatti in merito?