Raya and The Last Dragon passa al 2021

Slitta l’uscita nelle sale di Raya and The Last Dragon. Disney ha modificato tutto il suo calendario e, dopo aver posticipato Black Widow, ha dovuto pensare a come risistemare le sue pellicole di punta. Il film originale Disney Raya and the Last Dragon, scelto come film natalizio e programmato, in America, per il 25 novembre, sarà disponibile dal 12 marzo 2021. Il film in Italia non aveva una data di distribuzione. Il nuovo lungometraggio targato Disney seguirà le vicende della giovane guerriera Raya. Parliamo di una solitaria viaggiatrice del regno fantastico di Kumandra che, insieme ad una squadra di emarginati, durante la ricerca all’Ultimo Drago, lotta per ritrovare luce e pace nel loro mondo.

Di seguito l’annuncio della Disney:

Raya and the Last Dragon in theaters March 12, 2021. pic.twitter.com/9eacSr2L9s — Disney (@Disney) April 13, 2020

Cassie Steele sarà la voce di Raya

Paul Briggs e Dean Wellins dirigeranno la sceneggiatura di Adele Lim. Cassie Steele sarà la voce a Raya, mentre Awkwafina sarà Sisu, l’Ultimo Drago che rimase sulla Terra per proteggerla dalle forze oscure. Tornando ad Adele Lim, stiamo parlando di una produttrice e sceneggiatrice cinematografica e televisiva malese, nota per il film Crazy Rich Asians del 2018. Ha anche prestato il suo sostegno a giovani scrittori come mentore e relatore della Coalition of Asian Pacifics in Entertainment.

Cassandra Rae Steele, che presterà la sua voce a Raya, è un’attrice, cantante e cantautrice canadese. È nota per essere stata uno dei membri principali del cast di Degrassi: The Next Generation interpretando il personaggio di Manny Santos. Anche sua sorella minore Alexandra ha partecipato allo show interpretando i ruoli di Angela Jeremiah e di Tori Santamaria. All’età di tredici anni, Cassie ha scritto e registrato la canzone Prayer, che è stata utilizzata a livello nazionale per promuovere la consapevolezza sull’HIV/AIDS. Il suo album di debutto How Much for Happy è stato pubblicato il 15 marzo (Canada) e 26 aprile (Stati Uniti) nel 2005.