Raya and the Last Dragon: arriva un nuovo trailer

La Disney ha rilasciato un nuovo trailer per Raya and The Last Dragon. Il film, che debutterà simultaneamente nelle sale e su Disney + con Premier Access il 5 marzo, è il primo dei Disney Animation Studios ad essere ispirato al sud-est asiatico. Vede infatti Kelly Marie Tran prestare la voce a Raya, rendendola la prima attrice del sud-est asiatico a recitare in un progetto dello studio. Il film racconta la storia della protagonista Raya, una guerriera solitaria che intraprende un viaggio per rintracciare il leggendario ultimo drago al fine di ripristinare il mondo di Kumandra e unire il suo popolo diviso.

Osnat Shurer parla dello show

“Tutto è stato portato via a Raya”, ha ammesso il produttore Osnat Shurer. “È completamente sola. Non le è rimasto nient’altro che la spada di suo padre, il suo amico, Tuk Tuk, e un frammento di qualcosa che potrebbe essere magico. E parte per Kumandra alla ricerca dell’ultimo drago, Sisu, con la speranza di riportare la pace alla sua terra.”, ha infine raccontato.

Awkwafina interpreta la voce di Sisu, il leggendario drago che Raya cerca. “Sono decisamente in contatto con Sisu”, ha detto Awkafina. “Ha ottimismo, ha speranza e ha persino fiducia in se stessa, ma con sua grande sorpresa. La amo perché non è perfetta e penso che sia un messaggio forte da inviare a tutti: non dobbiamo essere perfetti”. Il film è stato realizzato durante la pandemia, il che significa che il lavoro è stato condotto da più di 400 case invece che sotto lo stesso tetto alla Disney. Lo show vede come registi Don Hall e Carlos López Estrada e dai co-registi Paul Briggs e John Ripa. Ed è stato prodotto da Osnat Shurer e Peter Del Vecho.