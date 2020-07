Uscirà a novembre in America e si chiamerà Ready Player Two

Ready Player Two sarà il nome del sequel del fortunato libro di Ernest Cline diventato un successo internazionale. Il progetto era in cantiere da lungo tempo, ancora prima del debutto della fortunata e celebrata trasposizione cinematografica. L’annuncio dell’uscita del nuovo capitolo è arrivato nelle ultime ore e il debutto è previsto per il prossimo 24 novembre negli Stati Uniti.

Ready Player Two, arriva il sequel di Ready Player One

Il primo libro ha ottenuto ottimi risultati in tutto il mondo, con pubblicazioni in più di cinquanta Nazioni. Le aspettative per questo seguito sono altissime quindi, soprattutto dopo l’adattamento cinematografico. Dopo una lunga gestazione infatti nel 2018 Ready Player One è diventato un film diretto da Steven Spielberg. La pellicola, che modificava in alcuni aspetti la versione originale della storia, raccoglieva un numero gigantesco di omaggi e citazioni alla cultura pop di ogni tempo. Al box office questo film è diventato un grande successo. Gli incassi a livello mondiale hanno sfiorato i 600 milioni di dollari e la critica ha decisamente apprezzato questa versione.

In Ready Player One ci si trova in un futuro distopico, in cui tutto il mondo è connesso tramite una realtà virtuale chiamata OASIS. Al suo interno si possono creare avatar e mondi di ogni tipo, oltre che seguire lezioni, fare commerci e vivere a tutti gli effetti una seconda vita.

Alla morte del creatore di questo progetto si scopre che questi ha nascosto una serie di Easter Egg al suo interno. Chi riuscirà a trovarlo erediterà il controllo della piattaforma. Tantissimi appassionati quindi si lanciano alla caccia di questo misterioso segreto tra citazioni di ogni tipo alla cultura degli anni ’80, contrastati da una multinazionale interessata ai guadagni economici derivanti dalla proprietà di OASIS.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di leggere questo Ready Player Two? Ma soprattutto, vi è piaciuto il primo libro?