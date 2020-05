Reese Witherspoon produrrà due nuove commedie su Netflix

I titoli scelti sono Your Place Or Mine e The Cactus. Il primo vede il debutto alla regia di Aline Brosh McKenna

Reese Witherspoon ha stipulato un accordo con Netflix per interpretare in esclusiva per la piattaforma streaming due nuove commedie romantiche. I titoli sono: Your Place Or Mine e The Cactus. Reese Witherspoon sarà inoltre produttrice di entrambi i progetti, attraverso la sua casa di produzione Hello Sunshine.

Your Place Or Mine e The Cactus: le trame

Your Place Or Mine sancisce il debutto alla regia di Aline Brosh McKenna. Il racconto narra le vicende di due amici che vivono lontani. Quando lei decide di coronare il sogno di una vita e lui le propone di prendersi cura del figlio adolescente, tutto cambia. Il film sarà prodotto dalla Hello Sunshine insieme alla Aggregate Films di Jason Bateman e Michael Costigan.

The Cactus è basato un romanzo di Sarah Haywood incentrato su una donna di 45 anni deve affrontare una gravidanza ‘imprevista’. Di fronte a questa svolta della sua vita, la donna decide di iniziare un viaggio verso l’amore, la famiglia e l’ignoto.

Le dichiarazioni di Reese Witherspoon

Reese Witherspoon ha rilasciato alcune dichiarazioni sui due progetti: “Abbiamo cercato per molto tempo le giuste opportunità per collaborare con Ted Sarandos, Scott Stuber e con l’intero team di Netflix, e non potremmo essere più entusiasti di lavorare con loro in queste due commedie romantiche”. Le due storie hanno qualcosa in comune “Sia le storie di Sarah Haywood che quella di Aline Brosh McKenna fondono tutto ciò che amiamo delle rom-com tradizionali, con protagoniste femminili forti, intelligenti e determinate”.

La Witherspoon ha prodotto e interpretato progetti per Apple (The Morning Show), Hulu (Little Fires Everywhere) e HBO (Big Little Lies), e ora è entrata a far parte di Netflix. Scott Stuber, responsabile di Netflix Film, è molto contento di questa nuova collaborazione. “Siamo entusiasti di lavorare a fianco dei nostri partner e amici di vecchia data, Jason e Michael di Aggregate per Your Place or Mine”, ha dichiarato. Per poi aggiungere: “Ci hanno portato questa commedia romantica e divertente di Aline di cui ci siamo subito innamorati”. Ricordiamo, infine, che il colosso dello streaming ha di recente fatto un altro grande annuncio: l’adattamento in serie tv un romanzo di Elena Ferrante.