La figlia di Martin Scorsese, Francesca, ha scelto un modo particolare per appianare le polemiche tra il padre e il mondo Marvel. La simpatica iniziativa riguarda i regali di Natale per il padre avvolti in una carta molto particolare, a tema… Marvel! Infine ha poi condiviso la sua idea con il popolo di Instagram e la sua storia, nel giro di pochissimo tempo, è diventata virale!

Eccola:

Regali Marvel per Martin Scorsese: la risposta di James Gunn

Anche James Gunn, regista di Guardiani della Galassia e del film di prossima uscita The Suicide Squad ha scherzato sulla situazione con un Tweet. Questo infatti il tweet del regista: “Beh, questo mi fa sentire meno in imbarazzo per quella carta di Shutter Island con cui il mio nipote ha avvolto i miei regali”.

Nelle ultime settimane Martin Scorsese ha sollevato una polemica infinita dichiarando che “i film Marvel non sono cinema”. Una dichiarazione che lui ha provato a spiegare e che ancora adesso viene contestata. In ordine cronologico, sono state queste le ultime parole sulla questione pronunciate da Scorsese: “Sai, mi ricordo di quando Disneyland è stato costruito. Sono così antico, sai? Ero già a Los Angeles negli anni settanta e una delle aspirazioni principali degli studios era diventare importanti come Disneyland nella cultura popolare americana”. Una situazione che si è evoluta nel tempo: “E il primo studio ad aver fatto qualcosa del genere è stata la Universal col suo tour. E poi sono arrivati i blockbuster e, d’altronde, perché no? Le persone vanno a vedere i film e si divertono”.

Scorsese chiude il suo ragionamento con l’ennesima frecciatina verso il mondo Marvel: “Quel tipo di esperienza in cui l’atmosfera da parco a tema c’è sempre stata. E non è un male. Tutti abbiamo amato andare ai parchi a tema. Ma adesso, in un parco a tema, hai anche il film”.